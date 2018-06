El golazo de completar el álbum del mundial reúne a grandes y chicos 

Nora Figueroa

A solo 9 días del inicio del Mundial Rusia 2018, la pasión por las figuritas del álbum oficial se acrecienta, no siente frío y parece no tener edad ni género.

Niños y niñas, jóvenes y adolescentes, madres y padres se reúnen en puntos de encuentro que se propagan a través de diversos grupos en Facebook con la ilusión de encontrar las láminas necesarias para completar el álbum que agrupa a las figuras de los 32 equipos participantes del Mundial de Rusia. Cuenta con 80 páginas a color de 669 calcomanías, 50 de las cuales son especiales.

Uno de los puntos de encuentro por excelencia (y no solo para figuritas) para el intercambio de las repetidas es la plaza Belgrano. Todos los días, desde las 17.30, se puede ver un importante grupo de grandes y chicos que, con hojas, cuadernos y celulares en mano preguntan: “¿Qué números tenés?” o “¿Cuáles te faltan?” a toda persona que se acerca, así sea por curiosidad. Y aunque el frío cale hondo, como los últimos días, permanecen hasta el anochecer y algún audaz y esperanzado un poco más.



En la zona sur, el patio de comidas de un reconocido paseo de compras presta cobijo y comodidad a los coleccionistas que sábados y domingos por la tarde acuden al encuentro de camaradas que puedan tener las figuritas faltantes y necesiten alguna de las sobrantes.

La imagen se repite en las afueras de un supermercado de la zona norte, ubicado en el barrio Tres Cerritos, como en los patios de las escuelas y colegios donde el desinterés y la inocencia de los más pequeños no mide el intercambio uno a uno y puede regalar al amigo o compañero la que tanto esperaba.

El álbum



A finales de marzo, diario El Tribuno entregó sin cargo el álbum oficial y algunas figuritas para comenzar la carrera de completarlo. Hoy no es tan fácil conseguirlo y hay quienes dicen que está agotado.

Comprarlo costaba entre $45 y $50, según la zona y el vendedor. Los quioscos y “carritos” escolares fueron por excelencia los principales comercializadores del cuaderno de colección.

Existe también una versión económica o alternativa que pocos conocen, ya que no es la oficial y cuenta con 252 láminas que se venden en sobres diferenciados.

Los sobres del “original” contienen 5 estampas y se venden actualmente a $20, aunque en algunos quioscos permanecen a $18 a pesar de la dificultad de conseguir el vuelto de $2. Y como la inflación golpea a todos los sectores, lejos parece haber quedado el precio inicial de $15.

Para completar el álbum de Rusia 2018, de manera ideal, solo bastarían 134 sobres, lo que suma unos 2.680 pesos a precio actual.

Pero el fanatismo o entusiasmo no termina ahí. La empresa creadora del libro, que cada cuatro años los futboleros quiere completar, sacó una edición “tapa dura”, que una de las distribuidoras autorizadas para la venta del producto en la capital salteña decidió no traer por considerarla “muy cara”, según comentó Rosario, su propietaria.

Esa edición se puede conseguir por la web que realiza un libre comercio de todo tipo de productos. Para esa opción el valor asciende a unos 600 pesos aproximadamente sin figuritas, pero existe además una oferta para aquellos que no quieren vivir la emoción de buscar estampas y prefieren la comodidad de tener todo “servido”, caso en el que deberán pagar unos 4.500 pesos.

Y para los sibaritas de la temática la oferta asciende a 5.500 pesos e incluye las figuritas para completarlo sin que falte ninguna, todas impecables sacadas del sobre. Un sobre lleno para guardar de recuerdo, un sobre del mundial Brasil 2014 edición brasilera color verde de colección y un llavero de la mascota del mundial Rusia 2018.

Así como hay propuestas para todos los gustos y bolsillos es casualmente este último en el que menos se piensa a la hora de completar el álbum. Lo seguro es que todos coinciden en el furor del intercambio.

La cifra

134 sobres de figuritas son los necesarios para completar el álbum del Mundial Rusia 2018, de manera ideal. Esto suma unos 2.680 pesos a razón de 20 pesos cada uno.

La tecnología aplicada al seguimiento



El fanatismo por completar el libro de estampas del próximo mundial da la vuelta al mundo y hay países en los que la edición no tiene la página de control que permite “tachar” las logradas.

Es por eso que, entre los múltiples productos relacionados con el álbum, hay también una aplicación oficial que puede ayudar a los coleccionistas a tener una real noción de cuáles son las que faltan.

Pero además de la oficial abundan en los “stores” de los celulares aplicaciones con la misma función.

Ahora el clásico “yala” o “nola” se replica, pero a través del acceso a una de estas apps.

La aplicación oficial permite escanear figuritas del álbum y llevar un control efectivo de cada una de ellas. Pero si la tarea de escaneo resulta tediosa, se puede simplemente marcar aquellas que se tienen.

Y si bien en Argentina el álbum tiene en su contratapa el cuadro de seguimiento, hay quienes aprovechan la practicidad de un smartphone.

Sin embargo, están aquellos que prefieren mantener la vieja usanza de anotar las faltantes y, resaltador en mano, marcar las que obtienen en el intercambio que se produce en los puntos de encuentro.

Álbum virtual

Como si todo lo mencionado fuera poco, existe además un álbum virtual que suma adeptos.

Con solo descargar una aplicación, que también es oficial, se pueden conseguir paquetes, coleccionar “cromos” y hasta intercambiarlos con la comodidad de un celular o tablet.

Claro que este formato no reemplazará al de papel por todo lo que significa el ritual de abrir un sobre y descubrir lo que toca en suerte.

El álbum virtual es complementario al producto físico y resulta más como un entretenimiento o juego virtual. Para obtener nuevos sobres es necesario esperar 12 horas o escanear un código impreso en la etiqueta de las botellitas de una de las gaseosas cola más reconocidas.

Pero, en definitiva, está visto que los fanáticos disfrutan de poder pegar las figuritas, hojear el álbum, seguir el llenado y atesorar para futuras generaciones una colección que puede resultar histórica.



El mito de “las dífíciles”

Todo aquel que haya coleccionado un álbum de figuritas del Mundial tiene la idea de que hay algunas más difíciles de conseguir que otras.

Apenas se lanzó la versión 2018 empezaron a circular videos que se hicieron virales con pequeños festejando haber obtenido la ansiada figurita del líder de la selección nacional, Lionel Messi.

Sin embargo, igual de rápido se echó por tierra que esa fuera la más difícil.

Martín, de 17 años, ayuda en la colección a su hermano Mateo y sostiene que las más difíciles son “las doradas que están en las primeras páginas”. Para otros, las de Argentina son las más ansiadas y también las más complicadas de lograr, como para Juan Bautista, que es de La Merced y está a solo dos números de completar la colección, entre los que se encuentra el que corresponde a Otamendi.

Sin embargo, desde Infobae consultaron a la fábrica y la respuesta fue: “Trabajamos en entregar una mezcla heterogénea donde las figuritas están todas en la misma proporción”.

Para ellos la dificultad está en que hay estampas que son muy apreciadas por los chicos y deciden no cambiarlas para guardarlas como recuerdo.



Con tu cara

También existe una herramienta para crear una figurita del Mundial de Rusia 2018 con tu propio rostro. Se puede elegir camiseta, logo y añadir un nombre. Al finalizar el proceso es posible comprarla con tarjeta de crédito para tenerla físicamente.