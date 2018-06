Denuncian a un alto dirigente de Deportivo La Merced por amenazas

Tiene 25 años, es oriunda de Jujuy y madre de un bebé de tres meses fruto de la relación con su novio, de profesión futbolista, a quien conoció en esta ciudad. Desde hace unos años estudia Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salta, estudios que tuvo que interrumpir por problemas que la aquejan desde hace poco más de una semana. "Con mi bebé y mi novio nos tuvimos que volver a Jujuy porque fuimos amenazados por un dirigente de Deportivo La Merced cuando mi novio le pidió el pase libre, que le corresponde", contó la damnificada de nombre Agustina.

La joven mamá relató el calvario que hace unos días viene atravesando por una situación irregular, mientras su novio no juega al fútbol ni recibe lo que "le quedaron debiendo desde marzo en La Merced, nosotros necesitamos por lo menos tener para las necesidades básicas de mi bebé y las nuestras". El problema contractual que surgió tras la temporada deportiva derivó en graves amenazas y el problema se fue incrementando.

"Mi novio hizo un arreglo con esta persona, que era su amigo, y nos terminó amenazando -refiriéndose al dirigente del club en cuestión-. Lo habló para que jugara para ellos y llegaron a un acuerdo, mi novio es jugador libre y en ese momento cuando lo llamaron estaba jugando en Talleres de Perico. Contrato de por medio arreglaron todo y se vino a jugar a Salta. Ahora desde el club no se quieren hacer cargo ni de lo que le deben ni dejarlo libre, me pidieron a mí 50 mil pesos". Mientras habla y tiene en brazos a su bebé, a la estudiante de Ingeniería se le llenan los ojos de lágrima, calma a su pequeño y sigue.

"Mirá put.... quedate bien piola porque te metiste en el lugar equivocado", reza parte de uno de los mensajes. "Cuando menos lo pienses te caen. Gatito", sigue el escrito a través de Whatsapp, que según denuncia la joven y su novio fue enviado por el alto dirigente de un club de fútbol de La Merced. Lejos de calmarse, las amenazas subieron el tono: "... sí me lo meto pero a vos te va a entrar otra cosa. A tu mujer algo más grande, y bala para vos y tu bb".



Además del problema contractual que debe arreglar su novio, por dicha cuestión le mandaron una carta documento a la institución deportiva, lo más grave pasa por las amenazas que según la joven recibieron del alto dirigente. "Nos amenazó con meternos bala a mi novio y al bebé, y un montón de groserías más. Lo que no entiendo es por qué nos mete a mi bebé y a mí, ya son mensajes mafiosos los que recibió mi novio", contó Agusti na.

A raíz de esa situación es que "decidimos volvernos a Jujuy, por el temor de que esas amenazas dejen de ser solo eso y pase algo peor. Nos perjudica mucho a todos, porque vinimos a Salta para hacer cosas, crecer en lo que cada uno hace y a mí en lo particular me perjudica mucho porque tengo que interrumpir mis estudios", reconoce la denunciante, quien contó que cursaba hasta hace poco más de una semana "el cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil en la Católica".

"Estoy desesperada"

La situación económica, según la joven, es complicada y con todo lo que viene pasando se agravó aún más. "Mi novio confió en lo que le dijo este tipo, que supuestamente era su amigo, se vino ciego a jugar a La Merced pensando que iban a cumplir el trato de darle el pase sin problemas. Es una persona humilde, no tiene padres y lo único que hizo toda su vida fue jugar al fútbol. Con todo esto me vi obligada a dejar los estudios, en estos momentos no tenemos con qué solventarnos, estamos en la casa de mi papá, que es profesor y tampoco tiene un ingreso como para mantenernos a todos. La verdad que estoy desesperada y encima no solo nos amenazaron, también nos piden que le demos semejante cantidad de plata -50 mil pesos-".

Además del enorme problema de las amenazas y la situación contractual de su novio, a la joven se le sumó otro problema. Tuvo que denunciar al hijo de la dueña donde alquilaba "porque cuando me fui a Jujuy para hablar con mi padre sobre lo que estaba pasando, volví y no encontré nada. Ese tipo me robo todas las cosas que tenía con el pretexto de que debía unas boletas de luz". La joven hizo al denuncia en la comisaría novena, intervino la Fiscalía Penal 6.

“Robó para vender y drogarse”

Además de los inconvenientes que viene sufriendo, Agustina le contó a El Tribuno que tras regresar de Jujuy, donde tuvo que irse por seguridad y actualmente vive con su padre, volvió a la casa donde estaba alquilando, calle Independencia al 1200 de esta ciudad, y se sorprendió porque le faltaba “prácticamente todo”.

“El hijo de la señora que me alquilaba me robo prácticamente todo, tiene 43 años y no tuvo inconvenientes en ingresar sin que yo supiera y robarme las cosas. Se llevó la heladera, camas, más de 20 carteras de cuero, dos televisores, cinco pares de zapatillas y algunas otras cosas. Encima que me tuve que ir a la casa de mi papá por las amenazas y el miedo a que le pase algo a mi bebé, llego a Salta y me encuentro con todo esto”, dijo la damnificada.

Según contó, ese mismo día que llegó “estaba el hijo de la dueña, yo llamé a la policía, que fue hasta el lugar y no él no tuvo problemas en mentir y decirles que sí me había sacado las cosas por una deuda de boletas de luz que tenía. Los policías me dijeron que no podían hacer nada, que debía hacer la denuncia y buscar un abogado”. Agustina asegura que “todo lo que me robó es para venderlo y comprar pasta base, porque es consumidor”.