Eduardo Duhalde cree que Argentina se parece a la del 2001: “Va a ser difícil salir”

El ex Presidente pidió a la dirigencia política que se una para buscar salir de la crisis. “Tenemos que amigarnos los argentinos”, expresó el dirigente peronista.

El ex presidente Eduardo Duhalde opinó sobre la actualidad argentina y afirmó que “así como estamos va a hacer muy difícil salir y tenemos que amigarnos los argentinos”. El dirigente peronista además sostuvo que la situación actual se “parece cada vez más al 2001”.

“Hay que dejar la idea de que se puede gobernar desde un partido”, afirmó el ex gobernador bonaerense a Radio Bahía Blanca. “Yo siempre he entendido que se debe gobernar juntos, que es muy viejo eso que decía el doctor (Ricardo) Balbín y (Juan Domingo) Perón que el que gana gobierna y el que pierde acompaña o el que pierde ayuda”, agregó.

Sobre si la situación económica y social es muy similar a la del 2001, el ex jefe de Estado afirmó: “Cada día se va pareciendo más y yo veo clara la forma de salir, pero hay que predicar, hablar, yo hablo con gente de todos los partidos”.

El dirigente además criticó al Gobierno: “No tiene capacidad de anticipación de los grandes problemas que tenemos y que hemos tenido, pero todo eso pasó y yo no quiero criticar nada, lo que quiero es ver cómo podemos construir y en ese sentido voy a hablar con dirigentes de mi partido y todos los que quieran escuchar porque en realidad no está la cosa para encerrarse en lo partidario”.

“Yo nunca me he peleado con alguien, ni he hablado mal de nadie porque así uno empieza a reconstruir una sociedad, una enseñanza que el Papa nos deja permanentemente”, agregó.