Moyano amenazó con un paro nacional para el 14 de junio, si antes no hay respuesta al reclamo salarial

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano, anunció este mediodía un paro nacional para el jueves 14 de junio si antes las cámaras empresarias no dan una ‘respuesta concreta‘ al reclamo salarial por un incremento del 27%.

‘El martes tenemos la audiencia con Fadeaac, la cámara del autotransporte de cargas. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado‘, dijo Moyano.

‘Si lo tocan a Moyano les paramos el país‘, coreaban unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, y ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional.

El jefe sindical de unos 200.000 choferes de camiones expresó críticas para el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y ‘un sector‘ de los medios de comunicación que apoyan al Gobierno.

‘Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores‘, dijo Moyano.