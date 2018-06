Mujeres Cantoras es una propuesta que viene levantando “polvareda”

Moisés Torfe

A pedido del público se volverá a reponer el espectáculo musical Mujeres Cantoras, con cinco artistas de notable nivel sobre el escenario. La cita será pasado mañana en el Paseo de Los Poetas (bar La Musa, Esteco 117), a partir de las 21.

Subirán al escenario Lucía Guanca, Jacinta Condorí, Noelia Gareca, Balbina Ramos y Mariana Gutiérrez.



“Hace algunas semanas ofrecimos, con total éxito este mismo recital, solo que en aquella ocasión estuvo Sarita Flores, ahora en su reemplazo actuará la jujeña Gareca. La gente de manera masiva nos acompañó esa noche, inclusive muchos quedaron sin poder ver el espectáculo, porque el local reflejaba un lleno total. Fue tanta la insistencia del público que mañana volveremos a estar frente a nuestra gente”, comentó la ascendente solista folclórica Mariana Gutiérrez.



“Balbina llegará con su canto coplero desde el alejado Santa Victoria Oeste; Lucía traerá su repertorio enamorado de Colonia Santa Rosa; los bellos paisajes de Cafayate motivarán a su hija pródiga: Jacinta; la vecina provincia de Jujuy nos regalará el talento enorme de Noelia; mientras en mi persona depositaré el canto de mi Salta capital”, agregó la salteña.

El recital se encuadra dentro del programa Locro del Paseo, que se viene desarrollando en este sector de la capital salteña.



“Patricia Palavecino es una de las personas que nos motivó a apostar por el mencionado show, y no estuvo equivocada, ya que quedó reflejado en el interés del público. Seguramente que la idea a futuro será llevarlo a la sala de algún teatro salteño. La variedad de las propuestas permiten que el recital mantenga un alto nivel de atención. Habrá bagualas, zambas, chacareras, y muchos ritmos más que aportarán por el bien del espectáculo”, aseveró Gutiérrez.

Balbina Ramos creció en el campo. Gente de mucho y sacrificado trabajo y de pocas palabras, parte de la comunidad de Bacoya, un paraje de Santa Victoria Oeste, en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Hombres y mujeres que aprendieron a poner afuera sus sentimientos a través de un cantar singular que los identifica: la copla. Balbina es una de las más reconocidas cultoras de este arte que se actualiza con los tiempos, siempre aferrada a los orígenes.

Jacinta Condorí sigue a través del canto con caja convirtiéndose en referente de identidad genuina para los jóvenes que se inician en el folclore y en sus sueños. Ella misma se define como una ferviente luchadora por la preservación y revalorización del canto ancestral de la copla y todo lo que a esa expresión cultural refiere.



Cantora, coplera, recopiladora, poeta, improvisadora, son algunas de las cualidades que describen a la artista calchaquí.

“Desde niña me inicié en la copla andina, arte milenario del noroeste argentino cultivado casi exclusivamente por mujeres. Fui a la escuela de música del pueblo y aprendí a tocar la guitarra y a bailar danza tradicional. A los 15 años empecé el canto junto a mi hermano mayor, transitando por peñas folclóricas de Cafayate en la temporada de verano. Allí recibí mis primeros aplausos, yo pasaba una canasta en forma de colaboración. Esta vivencia fue el pie para encaminarme en la música”, dijo la artista.

Jacinta no fue la excepción y también participó de numerosos concursos a lo largo del país. Pero su mejor recuerdo fue cuando ganó la Pre Serenata a Cafayate en 2006, “fui profeta en mi tierra. Hasta el día de hoy me emociono cuando piso el escenario Payo Solá de la Bodega Encantada”, acotó.