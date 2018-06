Santos Laguna, dispuesto a vender a Izquierdoz a Boca

El presidente de Santos Laguna no le cerró la puerta a una venta de Carlos Izquierdoz, el defensor pretendido por Boca luego de que se cayera el arribo de Gustavo Gómez.

Alejandro Irarragori contó que tuvo un diálogo con el futbolista y remarcó que para que la negociación llegue a buen puerto “debe ser buena para él y también para el club”.

“En ese balance tenemos que encontrar el camino. Nosotros vamos a buscar la continuidad, pero tampoco podemos cortar las posibilidades a nuestros jugadores”, dijo.

Boca y Santos fumaron “la pipa de la paz”, según describió el directivo, tras un conflicto que tuvieron hace un par de años por el interés sobre Agustín Marchesín.

Esa negociación, tildada como muy desprolija por los mexicanos, llevó a denunciar a Boca Juniors en la FIFA, aunque eso no trajo consecuencias negativas para la institución argentina.

“Tuve una reunión con la gente de Boca, como saben para mí las formas son fundamentales, tuvimos un conflicto muy grande por ellos. Desde aquel momento no habíamos estado en comunicación, nosotros hicimos una demanda importante ante FIFA y con el tema creo que fumamos la pipa de la paz, entendiendo que son las formas con las que tenemos que ir adelante”, describió.

Izquierdoz, de 29 años, es el capitán del Santos Laguna y una pieza fundamental del equipo, por lo que su salida se dará siempre y cuando Boca abone lo que la institución pretende.

No obstante, las ganas del defensor de jugar en el bicampeón del fútbol argentino son un punto a favor a la hora de que el entrenador Guillermo Barros Schelotto tenga un refuerzo para la defensa.