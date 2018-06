ATE rechazó por "insuficiente" la paritaria del 15% que firmó UPCN

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la paritaria suscripta por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) por considerarla "insuficiente". Según sostuvieron los principales referentes de ATE en la negociación con el Gobierno nacional, el acuerdo por un aumento salarial de 15% en tres cuotas más un plus de $ 2.000 por única vez "quedó muy lejos" de sus pretensiones.

"Reafirmamos nuestro planteo de un aumento salarial del 25%. Han tomado parte de los reclamos que nosotros planteamos en la reunión anterior, entre ellos una suma fija de $ 5.000 pesos que compense el deterioro salarial, pero por supuesto quedó muy lejos de lo que nosotros reclamamos", afirmó la secretaria de Organización de ATE Nacional, Silvia León, quien firmó el acta oficial en desacuerdo.

"El ajuste sigue profundizándose sobre trabajadores y trabajadoras estatales. Dieron un vergonzoso aumento del 15% sobre el valor de guardería. Exigimos la apertura de ámbitos donde podamos debatir los adicionales como presentismo, y que se avance sobre la equidad de género y en las licencias para mujeres por violencia de género", agregó León.



Lo firmado por UPCN

El convenio establece un 15% de aumento remunerativo en base al salarial de junio, que se pagará 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. Además, prevé el pago por única vez de un bono compensatorio por la inflación de 2017 de $ 2.000, para los encuadrados en el Convenio Colectivo 214/06. Los empleados con "Nivel A" (que ganan más de $ 40.000 mensuales) recibirán dos sumas fijas: $ 2.000 en julio y $ 4.500 en agosto. El entendimiento entre UPCN y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contempló asimismo una cláusula de revisión para marzo de 2019 y un "cese" de los despidos por 60 días.



A los minutos de firmar el Acta, el líder de UPCN, Andrés Rodríguez, admitió que el resultado de la negociación no fue el mejor. "Somos conscientes que no es un acuerdo ideal", dijo en un comunicado. "Si bien es cierto que muchos sectores han avanzado en acuerdos similares en número y tramos, no es menos cierto que a mayores niveles de tensión o conflicto no se han logrado acuerdos económicos superiores; así es que hemos decidido cerrar el acuerdo, priorizando por sobre todo guarismo la preservación de los puestos de trabajo", explicó el cegetista Rodríguez.



Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN

Malestar en ATE

En ATE estallan de bronca y no descartan lanzar medidas de fuerza. Es que según dicen, UPCN aceptó la nueva propuesta del Gobierno días después de rechazar la primera oferta (12%), que quedó hasta 12% por debajo de la inflación esperada (27,1%) por el mercado para este año, según el Relevamiento de Expectativas que publicó esta semana el Banco Central.



Pablo Spataro, miembro del equipo paritario de ATE e integrante del Consejo Directivo nacional del sindicato, explicó por qué creen es que es insuficiente. "El salario promedio de un trabajador del Estado Nacional es de $ 18.000 en mano, cuando una canasta básica mínima está en el orden de los $ 28.000, por lo cual el aumento del 15% es claramente insuficiente y sigue llevando a la mayoría de los trabajadores del Estado a una situación de pobreza. Esta situación nos encuentra rechazando en el ámbito paritario y construyendo un plan de acción para revertir esta rebaja", advirtió Spataro.

Pablo Spataro, del equipo paritario de ATE