Ocean’s Eight, un avant de Club El Tribuno

El martes pasado en el cine Hoyts los socios del Club El Tribuno disfrutaron de un nuevo avant premiere. En esta ocasión vieron la cinta inaugural -de la que se presume una saga- de “Ocean’s Eight”. Así como la trilogía predecesora “Ocean’s Eleven” (2001), “Ocean’s Twelve” (2004) y “Ocean’s Thirteen” (2007), el elenco de esta comedia de acción está conformado por renombradas actrices. Y fueron ellas el principal atractivo para los socios beneficiados para ver este filme antes de su estreno en las salas locales.

Era el caso de Patricia Reyes (56) y Christopher Vrooman (50), que viven en la zona centro. “Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett y Helena Bonham Carter son actrices de primer nivel por lo que sabemos que la película será entretenida y emocionante, aunque no recordemos haber visto las tres de la saga masculina”, dijo Patricia.

Detrás de ellos el matrimonio conformado por María Enriqueta Suárez (45) y Luis Guanca (48) también había venido con gran expectativa. “No he visto nada de los anticipos, incluso estamos contentos de poder estar acá porque nos inscribimos a última hora en el Facebook de Club”, dijo Enriqueta, quien es habitué frecuente de los avant premiere porque siempre está atenta a los comunicados.

De estreno estaban los esposos Graciela Peretti (71) y Eduardo De Lahitte (71), que viven en Tres Cerritos y si bien utilizan su tarjeta del Club El Tribuno para obtener descuentos al cargar combustible, ir a restaurantes o en otros comercios, no habían entrado en ningún preestreno.

Cerca de ellos, los amigos Santiago Cornejo (46) y Horacio Vasquez (39) venían debidamente informados sobre el argumento del filme. “Vi los tráilers y me gustó mucho la fotografía. Hace poco estuve en Nueva York de viaje y quedé enamorado de la ciudad. Sé que hoy voy a dejar escapar un ‘Esto es así’ o ‘Yo estuve ahí’ involuntariamente”, expresó Horacio con nostalgia.

Sandra Bullock es la hermana del fallecido (?) Debbie Ocean (George Cloney). Ella acaba de salir de la cárcel y en sus cinco años de cautiverio estuvo planeando un gran golpe, digno de su tradición genealógica.

Así junto a su mano derecha, Lou (Cate Blanchett), tiene la intención de ejecutar un gran robo en la ciudad de Nueva York. Su objetivo será hacerse con un valioso collar de la firma Cartier que llevará Daphne Kluger (Anne Hathaway) durante la Met Gala, el importante evento benéfico anual que marca el inicio de la temporada en la industria, conocido por la asistencia de multitud de estrellas y celebridades.

Para llevar a cabo su plan, Debbie y Lou reclutarán a Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) y Tammy (Sarah Paulson). Claro que las sospechas de un agente de seguros (James Corden) pondrán en riesgo el meticuloso proyecto trazado por la banda de atracadoras. Como acostumbra el espíritu de Ocean’s la ejecución del plan se iniciará como un aceitado mecanismo que tendrá al espectador al borde del pánico, la risa y el suspenso en dosis iguales. Eso dijeron haber obtenido Renee Llames (52) y Mía Saffer (11). Abuela y nieta disfrutaron mucho del filme y recomendaron la experiencia del Club El Tribuno.