Marcial Coria: “Una puerta que se abre para incentivar a jóvenes”

Descubrir que jugadores salteños son convocados para integrar equipos argentinos en las competencias de fútbol para ciegos es una grata sorpresa. Y es lo que con en el paso del tiempo se resalta figuras como en el caso del concejal por Rosario de Lerma Marcial Coria, quien integrará el equipo de Estudiantes de La Plata para jugar el torneo nacional. Pero vale mencionar también a Daniel Vega, que forma parte del plantel de River Plate, es el primer salteño que festejo un torneo con el club de Núñez.

“Hace mucho tiempo que juego al fútbol en la Liga Nacional de la Argentina, lo hice en la Liga Brasileña hace un año y medio. También jugué en la Liga de Paraguay. Así que cuento con un trayectoria bastante linda, llena de experiencia, llena de anécdotas. Y hoy, al tener una convocatoria de Estudiantes de La Plata, es una alegría, un orgullo, sabiendo que es un club importante, a nivel cultural del deporte como lo son River Plate y Boca Juniors, clubes que también cuentan con un plantel de fútbol para ciegos”, explicó Marcial Coria, en una nota con El Tribuno.

La organización de acuerdo a sus actividades para Coria demanda disponer un tiempo. “No me voy por un tiempo sino que me voy solamente por un partido y a entrenar dos veces al mes. Viajo para los partidos oficiales y en tal sentido no va a afectar en nada, porque la Liga Nacional se juega los fines de semana, arrancan los sábado y terminan los domingos. Yo estoy viajando el día viernes a la anoche y si el tiempo es corto lo hago por un vuelo aéreo o si no por transporte terrestre. No influye en mi trabajo en el consejo; así que creo que es una apertura más. Una puerta más que se abre y una iniciativa porque incentivamos a la provincia, a los jóvenes de acá de Rosario de Lerma, de Salta, a la práctica del buen deportes”, detalló.

Coria fue elegido en las elecciones pasadas como concejal en la ciudad de Rosario de Lerma. “Nací en Rosario de Lerma y ahora estoy estudiando. Llevo tres cosas a la vez y me siento bendecido. Mi carrera legislativa, estoy haciendo el primer año de abogacía y jugando en la Liga Nacional y esta vez me tocó en Estudiantes de La Plata y con la posibilidad de volver a jugar en la Selección”.

Con 27 años, Marcial Coria describió lo siguiente: “El fútbol es uno solo. Ahí después están las adaptaciones. En este caso hablo del fútbol para ciegos, con la única diferencia que la pelota tiene un sonido que escuchamos, corremos detrás de ella y la dominamos. Es importante la comunicación entre nosotros porque al no ver los jugadores en la cancha, para poder ubicarte tenés que comunicarte con el compañero para que el contrincante escuche en qué lugar estás posicionado. A través de la comunicación evitamos accidentes”.