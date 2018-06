Cuerpo calcinado en el norte: Lo habrían atacado por la espalda

En medio del hermetismo con que se manejan las actuaciones relacionadas con la aparición de un cuerpo calcinado a un costado de la ruta nacional 50, ayer trascendió que la víctima habría sido acuchillada por la espalda. Sin bien ninguna información oficial se difundió en ese sentido, la especie surgió de una fuente confiable.

Esto habría surgido luego de la complicada pericia que desde hace una semana realiza el equipo de médicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Ocurre que por la acción del fuego el cadáver quedó virtualmente carbonizado, y eso es lo que impide a los profesionales determinar no solo la identificación de la víctima, sino la data y las causas de la muerte.

De ser cierto que presentaba heridas punzo-cortantes en la espalda se confirmarían con más fuerza las sospechas de que a la persona no la mataron en el sitio donde el cuerpo apareció calcinado el miércoles pasado. El cadáver fue encontrado en un tramo del "camino de los bagayeros", a unos 500 metros de la ruta nacional 50 que conduce a la frontera con Bolivia y a la altura del Puesto 28 de Gendarmería Nacional, entre Aguas Blancas y la ciudad del Orán. A nivel oficial no se informó si se trata de un hombre o de una mujer. No obstante, hay fuertes indicios de que sería un hombre joven de unos 20 a 30 años.

Hasta ahora lo único que se conoce de manera oficial es que hay un detenido. El sospechoso es un ciudadano de nacionalidad boliviana, identificado como Juan Carlos Tejerina Ortega, con domicilio en la ciudad de Orán. El hombre se desempeñaba como sereno en un galpón donde se acopia la mercadería de contrabando que los bagayeros pasan por el camino de marras, a un costado de la ruta 50, para sortear el control de Gendarmería.

Según un reporte de la fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, la captura de Tejerina Ortega se concretó en el marco de una serie de diligencias practicadas por la unidad a su cargo. También refirió que el hombre se negó a declarar y que lo imputó del delito de homicidio "criminis causa". Sin embargo, fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que Tejerina Ortega se habría presentado por sus propia voluntad ante la Policía de Orán y que habría aportados datos útiles a la investigación. Más allá de que la víctima aún no pudo ser identificada, lo que a todos llama la atención es que en la zona no se haya reportado ninguna denuncia de alguien que haya desaparecido.