Las visitas de las escuelas a la Catedral será voluntaria

Este año las visitas de escuelas públicas a la Catedral Basílica por los cultos del Milagro serán voluntarias y a contraturno, según una notificación que el Ministerio de Educación de Salta envió por correo electrónico a los establecimientos primarios y secundarios.

La nota señala además que la jornada escolar de cada turno no se suspende y que para una mejor organización -por los trámites de seguro escolar- deberá informarse la cantidad de alumnos hasta el próximo 25. Para ello se enviará una nota a los padres a través de la cual podrán autorizar o no la participación de su hijo o hija a la misa en la Catedral, teniendo en cuenta que la misma será en el horario contrario al que normalmente asiste a la escuela.

En diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió que no se debe enseñar religión como parte de los contenidos curriculares en las primarias estatales de Salta. El máximo tribunal consideró que se discrimina a los alumnos no católicos y que no debe haber "ritos" en la jornada de estudio.

Sin embargo, tras el fallo, la polémica siguió. Familias que habían planteado la lucha cuestionaron el cumplimiento del mismo por parte del Ministerio de Educación de la Provincia por las visitas a la Catedral, el Milagrito y la fiestas patronales de los pueblos.

En la sesión legislativa del martes, el diputado provincial Andrés Suriani se mostró indignado con la decisión tomada por Educación respecto a las "tradicionales" visitas, y le pedirá a la ministra Analía Berruezo que "se respete la cultura de los salteños".

"Vinieron aquellos antirreligiosos que no querían que se hable de Dios en las escuelas y así lo lograron. Como no les alcanzó ahora nos quieren impedir algo que tiene que ver con nuestra antropología cultural. Desde toda la vida nuestros hijos asistieron a la misa del Milagro", manifestó Suriani.

En contrapartida, el diputado Claudio del Plá prosiguió y le respondió a Suriani. "En primer lugar creo que los estudiantes salteños y sus padres tienen toda la libertad de participar de las celebraciones religiosas que sea su decisión, en el Milagro y todo el año, para eso hay derechos plenos y libertad en lo que tiene que ver con las convicciones y la fe".

No obstante, agregó Del Plá, "lo que no vale es decidir suspender las clases para imponerle a los que no tienen una fe en particular, que ese día no haya clases. Es lo que ha venido ocurriendo en nuestra provincia año tras año y entiendo que es lo que se pretende modificar con toda razón".

El Tribuno le consultó a cinco directores de escuelas si estaban al tanto de que las visitas a la Catedral serán a contraturno. De los cinco, solo uno dijo que ya había sido notificado.