Salteños piden que se respeten las tarifas de referencia en el transporte

Por Adrián Quiroga e Ivana Castillo

Transportistas de Metán y Rosario de la Frontera iniciaron ayer una protesta, por tiempo indeterminado, en la ruta nacional 9/34, en el acceso norte a la Ciudad Termal, donde exigen que se respeten las tarifas de referencia que dispone la AFIP. Además, anticiparon que la medida es completamente pacífica y que no va a haber cortes en la cinta asfáltica para impedir el paso de los vehículos. La modalidad que implementaron fue pedir la colaboración de los camioneros que transportan cereales y mercaderías en general, para que se sumen a las medidas. En ese sentido hubo una buena respuesta, ya que en la jornada de ayer llegó a haber un centenar de pesados vehículos en ambos sentidos. Algunos llegaron a estar detenidos alrededor de cinco horas, luego pudieron continuar su recorrido.

Debido a la medida la Policía de la Provincia tuvo que implementar en el sector un amplio dispositivo de seguridad.

"Reclamamos que se cumpla con la tarifa de referencia que dispone la AFIP en la carta de porte, por ejemplo en un viaje con cereales de Rosario de la Frontera al puerto de Rosario de Santa Fe, de $1.300 por tonelada. En cambio las cerealeras nos están abonando entre 700 y 800 pesos, y a la soja, el maíz y el trigo, etc., los tenemos que buscar desde Las Lajitas y otras localidades", dijquien es propietario de una empresa de transporte de Rosario de la Frontera.

"Son más de 1.000 kilómetros de recorrido y esto nos pone en una gran desventaja, y así no podemos seguir trabajando porque los costos son muy elevados. Las tarifas que nos pagan son de 2016, cuando el gasoil costaba $14 el litro y ahora sale $26. A esto se suman otros gastos, como mantenimiento de los vehículos, las gomas y el pago de los choferes, lo que hace imposible continuar con la actividad", destacó.

No hay sindicatos

Aclaró que los que llevan adelante la protesta en el sur provincial no pertenecen a ningún sindicato. "Acá nos vamos a quedar repitiendo esta modalidad para conseguir el apoyo de los que se dedican al transporte. Estamos con la soga al cuello y así no podemos continuar", señaló Eduardo Álvarez.

Por su parte, Miguel Huerga, un transportista de Metán, dijo que esa ciudad también se sumó a la manifestación pacífica, al igual que otras localidades de Anta, como Las Lajitas y Joaquín V. González, en las que se multiplicaron las protestas, al igual que en otros puntos del país. "Somos los propietarios de camiones, esto no es de un sindicato. No están pasando los camiones con cereales ni mercadería en general, quienes están colaborando. El problema es por la tarifa, por los precios que nos pagan, porque nos estamos fundiendo", agregó Huerga. "Las empresas exportadoras que se instalaron en la zona no lo respetan porque pagan alrededor de $800 los 1.000 kilómetros, y con ese valor no cubrimos los costos. Ese precio de flete es de hace cuatro años", indicó el transportis ta.

Entregaron folletos

Durante la jornada de ayer, sobre la ruta nacional 9/34, los transportistas y choferes autoconvocados entregaron folletos a los que transitaban por la arteria. "Transportistas del norte unidos. Basta de meternos la mano al bolsillo. Respeten las tarifas", señalaban. "Con lo que nos están pagando no podemos seguir trabajando, por los precios de los combustibles, repuestos y gomas. El problema es que no se respeta el precio que establece la AFIP, y eso es lo que exigimos", dijo Hugo Segovia, de Rosario de la Fronte ra.

Por otra parte, Carlos Rojas estaba detenido ayer en el lugar de la protesta con un camión transportando vino desde Mendoza a Pichanal. "Decidimos colaborar con los muchachos porque entendemos la situación, pero sinceramente no creo que logren nada. En este país los beneficios son para las grandes empresas. A Moyano yo no lo apoyo", dijo Rojas.