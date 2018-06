Qué dice el informe oficial sobre la muerte de la hermana de Máxima Zorreguieta

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°19, a cargo de la investigación por la muerte de Inés Zorreguieta, hermana de la reina Máxima de Holanda, difundió detalles sobre el deceso de la mujer de 33 años. Así, trascendió que fueron una amiga y la madre de Inés quienes hallaron el cuerpo sin vida en el departamento que ocupaba en la calle Río de Janeiro al 200, en el barrio porteño de Almagro.



Según se publicó en el sitio fiscales.gob.ar, a las 21.50 de este miércoles María del Carmen Cerruti Carricart y una amiga de Zorreguieta acordaron trasladarse al edificio luego de no poder comunicarse con la hermana de la reina consorte durante todo el día.



Al llegar al departamento, primero ingresó la amiga -que tenía en su poder un juego de llaves, y luego la madre. Una vez allí, intentaron entrar al dormitorio. Al no poder abrir, la amiga debió forzar la puerta, y fue en ese momento en que advirtieron que allí yacía el cuerpo sin vida.



Tras el hallazgo, dieron aviso al 911, lo cual motivó que se movilicen al lugar personal policial y también del SAME. En tanto, Cerruti Carricart debió ser asistida por personal de emergencias psicológicas.



La fiscal Cinthia Oberlander se hizo presente en la vivienda, "no verificándose hasta el momento indicios objetivos de criminalidad". Por su parte, se aguardan los resultados de la autopsia.