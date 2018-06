En medio del debate, se viraliza un polémico rap contra el aborto 

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto para la despenalización del aborto, un video que se publicó en el buscador de YouTube en 2016 contra la interrupción del embarazo comenzó a viralizarse.

Según la cuenta que lo publicó, se trata de un joven de Jujuy que se hace llamar “Z”.





A continuación la letra del polémico rap:

“La culpa es de ustedes

Nada más ponte a pensar

Así como abriste las piernas, también las podías cerrar

Cuando estaban en el lecho te tenías que cuidar

Tú sabes que la mejor solución no es abortar

Dime por qué del feto quieres deshacerte

¿Tienes miedo de que de tu casa quieran correrte

o tu novio te ha dicho no quiero volver a verte?

Sea como sea no te eches la mala suerte

Es un gran pecado eso que quieres hacer

A ti no te abortaron deja al feto crecer.

Así como tú tienes vida él también quiere nacer

Tenerte como su madre para él será un placer

La vida es bonita por favor no se la quites

Tu madre no abortó por eso es que tú naciste

Hubieras pensado en esto cuando tú te abriste

Por lo que quieres hacer hoy tu hijo está triste

Tal vez tú dirás "pero él todavía no siente",

él ya tiene vida, va creciendo en tu vientre

Por favor no lo mates por favor sé consiente

Él no ha hecho nada malo él es inocente

Si tu mami te dijera que a ti te quería abortar,

estoy más que seguro te pondrías a llorar,

pero con su embarazo ella decidió continuar,

Mejor dime cómo es que lo vas a nombrar

La mayoría dicen "es que estoy muy pequeña",

pero el papel de madre por favor desempeña,

sé que no soy nadie de tu cuerpo eres dueña,

hay muchas que con quedar embarazadas sueñan

Por más que intenten ellas no pueden quedar embarazadas y mira tú queriendo abortar

Con un hijo la felicidad tú vas a encontrar,

Espero que reflexiones, cambia tu forma de pensar,

Es que si lo matas sé que no serás feliz,

Tal vez digas "cállate pendejo esto no te importa a ti"

Pero si te lo digo es por qué no te quiero ver infeliz,

toda tu vida en tu corazón habrá una cicatriz

Es que si lo matas tú serás una asesina,

en vez de tomar veneno mejor toma medicina,

los nueve meses de embarazo por favor termina,

si tú no lo quieres pues tal vez lo quiere tu vecina

En vez de matarlo pues dalo en adopción,

para una familia él será de gran emoción

Piénsalo y toma una buena decisión,

un hijo en tu vida será una gran bendición

Puede que te digan que tenerlo es un error,

pero no les hagas caso, abortarlo es peor

Sigue tu embarazo, que crezca con mucho amor,

te lo juro que ser padre en la vida es lo mejor”.