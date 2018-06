‘Estamos entrenando diferentes maneras de jugar‘, adelantó Mascherano

El mediocampista y subcapitán del seleccionado argentino, Javier Mascherano, adelantó este jueves que el equipo conducido por Jorge Sampaoli tendrá un estilo “pragmático” en el Mundial de Rusia 2018, ya que están trabajando “diferentes maneras de jugar”.

A poco de iniciar su participación en su cuarta Copa del Mundo, uno de los referentes del equipo nacional se refirió al trabajo que está realizando el plantel de cara al debut ante Islandia, el próximo sábado 16 en Moscú, por el grupo D.

“Estamos entrenando diferentes maneras de jugar”, remarcó Mascherano en una entrevista con ESPN desde Barcelona, donde el seleccionado cumplió esta mañana una nueva sesión de entrenamiento.

“Nos estamos preparando para solucionar cualquier situación que el rival de turno nos proponga”, aseguró el volante, de 33 años, que, al igual que el capitán Lionel Messi, afirmó que no son “candidatos” al título en Rusia.

“Messi no se quiso sacar ninguna mochila, fue realista. No somos candidatos aunque en Brasil 2014 tampoco lo éramos y fuimos finalistas”, aseguró el Jefecito.

Consultado por Maximiliano Meza y Giovani Lo Celso, los jugadores que compiten para acompañarlo en el mediocampo, Mascherano destacó que el correntino de Independiente “es más lineal y profundo” y que el ex-Rosario Central es “más posicional y de tenencia”.