Concejales de la ciudad de Salta pidieron a legisladores nacionales que no se apoye el aborto “libre”

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó hoy el Proyecto de Resolución que solicita a los legisladores nacionales que representan a la provincia de Salta que, ante los proyectos que proponen incluir en nuestra legislación el aborto “libre”, consideren lo previsto la Constitución de la provincia de Salta. Como así también distintos tratados internacionales vigentes, que resguardan y dan plena protección a toda vida humana desde su concepción.

El texto también requiere que se implemente medidas ya previstas en nuestra legislación, tendientes a prevenir los embarazos no deseados. Al momento de la votación se registró un empate de 9 votos por lo que el presidente Matías Cánepa tuvo que desempatar.

Durante el tratamiento de la iniciativa, Cánepa bajó del estrado para tomar la palabra y afirmó: “Exijamos a los legisladores nacionales y, especialmente a los que representan a la provincia de Salta, que busquen alternativas efectivas que, en cumplimiento de nuestra Carta Magna local, aseguren el respeto a la vida humana desde la concepción”.

Y agregó: “Es necesario hacerles conocer nuestra convicción sobre la necesidad de asegurar que nuestras políticas públicas y normas no vulneren la vida por nacer y garanticen el acompañamiento y apoyo integral a la mujer embarazada, para que la madre no esté sola, para que tenga ayuda antes y después del parto, y para que se avance en todas las medidas preventivas de embarazos no deseados que ya establecen las leyes”.

El articulado de la Resolución requiere además que los legisladores nacionales procuren las acciones que consideren pertinentes a los fines de hacer operativas distintas medidas ya previstas en nuestra legislación, tendientes a prevenir embarazos no deseados. Entre los puntos señalados en este apartado, se hace referencia a la implementación de diferentes políticas públicas destinadas al apoyo integral de la mujer durante el embarazo y después del parto, incluyendo cuestiones como la adopción y la simplificación de su trámite. Finalmente se insta a remitir una copia de la iniciativa a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.