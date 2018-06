El Concejo se divide por mitades sobre el aborto

A instancias del concejal Matías Cánepa (UCPS), los ediles aprobaron el miércoles una resolución que solicita a los legisladores nacionales salteños que, ante los proyectos que proponen legislar el aborto "libre", consideren lo previsto en el artículo 10´ de la Constitución de la Provincia de Salta y requiere medidas tendientes a prevenir los embarazos no deseados. Al momento de la votación hubo empate de 9 votos, por lo que Cánepa tuvo que desempatar.

Durante el tratamiento de la iniciativa el presidente del cuerpo bajó del estrado para tomar la palabra y afirmar: "Tenemos que enfocar los esfuerzos en la disminución de la mortalidad de la mujer en general, y materna en particular. Debemos mejorar la atención de su salud, así como trabajar para que no se produzcan embarazos no deseados y se otorgue educación sexual; la legalización del aborto implica eliminar vida humana y ejercer también violencia sobre la mujer". La resolución requiere además "la implementación de diferentes políticas públicas destinadas al apoyo integral de la mujer durante el embarazo y después del parto, incluyendo cuestiones como la adopción y la simplificación de su trámite".

Apoyaron la iniciativa Romina Arroyo (GSC), Raúl Córdoba (UCR), Mónica Torfe, Ángel Causarano, Ricardo Passarell (todos de UCPS), Nora Pussetto (SST) y Socorro Villamayor (PS). Villamayor sostuvo al respecto: "El debate del aborto es en realidad "sí a la vida o sí a la muerte". Córdoba adelantó su respaldo a la iniciativa, porque "el Estado debe implementar medidas alternativas al aborto". Con una postura similar, Arroyo señaló: "Debemos trabajar conjuntamente por una educación sexual, porque a muchas niñas les falta información". Causarano, por su parte, manifestó: "Le digo no a la violencia de género y un sí muy grande a la vida". Torfe reclamó "el cuidado de la madre y el niño", y Pussetto sentenció: "El aborto no es seguro y no es libre". Passarell afirmó: "No podemos interrumpir la vida".

Votaron negativamente Cristina Foffani (PO), Jacqueline Cobo, Mariana Reyes, David Leiva, Luis López (todos de MMS), Martín Del Frari, Claudia Serrano (FCPV), Sandra Vargas (UCR) y Lihué Figueroa (PV). Foffani destacó que el proyecto en debate "busca disminuir la cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos". Cobo: "Quiero una reducción de esta práctica, no con la persecución a las mujeres, sino con la presencia del Estado". Por su parte, Reyes consignó: "Se debate el derecho a tomar decisiones". López recomendó "no mirar hacia el otro lado y Vargas afirmó: "No puedo ver como se criminaliza a una mujer en una difícil situación". Del Frari indicó: "No hay nada más violento que permitir que una joven muera de un paro cardíaco o desangrada". Figueroa invitó a defender "la decisión de la mujer" y Leiva reclamó escuchar "este pedido de las mujeres". Serrano cerró las alocuciones afirmando: "Me pongo en el lugar de ellas y expreso que no voy a acompañar el proyecto".