Directores de las escuelas creen que pocos chicos irán a la Catedral

Directivos de escuelas primarias y secundarias estatales estiman que no muchos chicos irán este año a misa a la Catedral como parte de las celebraciones del Milagro, debido a que consideran que es “complicado” que vayan fuera del horario escolar. Como parámetro toman la poca participación en las clases de Religión.

Tras el fallo judicial de diciembre, que ordenó no dar educación religiosa en el horario curricular en Salta, la cartera educativa decidió que las visitas a la Catedral por el Milagro serán voluntarias, a contraturno de las horas de estudio, y deberán organizarse las listas de participantes hasta el próximo 25.

Desde la Iglesia católica, el sacerdote Lucio Ajaya anticipó que a partir de hoy los establecimientos de la ciudad recibirán las invitaciones para las misas previas a la procesión del 15 de septiembre. En el interior ya se mandaron.

Además, el religioso confirmó que el arzobispo Mario Cargnello enviará una carta al gobernador Juan Manuel Urtubey para pedirle que se realice una interpretación amplia del fallo de la Corte Suprema de Justicia, e insistir en que el calendario escolar oficial prevé la participación en actos religiosos fuera de la escuela, sin cómputo de faltas, de manera libre, voluntaria y dentro del horario escolar.

En diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió que no se pueden enseñar contenidos religiosos como parte de la currícula en las primarias estatales. Los jueces consideraron que se discriminaba a los alumnos no católicos.



“Esperamos que se pueda interpretar el fallo, de manera tal que permita participar libre y voluntariamente en el horario de clase, como se venía realizando. Desde la Catedral invitamos a todos”, expresó Ajaya.

En la escuela San Carlos Borromeo, de la zona sur, hay dos grupos de alumnos que tienen educación religiosa a contraturno. Las clases comenzaron el 4 de junio. Cuando El Tribuno llegó al establecimiento, una de las dos maestras, Paola Pinedo, se preparaba para recibir a un grupo de chicos en la pequeña sala de profesores, que decoró con dibujos y frases alusivas.

De pronto, los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. “Me preparé tanto para ofrecer lo mejor y en este momento mi área abarca solo a los papás que la solicitan. Después de los 40 minutos de clase me acerco a los directivos y les pregunto ¿qué más puedo hacer?”, relató. La docente tiene a su cargo 16 niños.

Paola Pinedo prepara su clase de Religión en la escuela de barrio San Carlos. Javier Corbalán



La escuela tiene unos 850 alumnos de primaria. La directora, Berta Jiménez, estimó que alrededor del 20 por ciento asiste a Religión, por lo que cree que este año la participación en la misa de la Catedral no será masiva, como antes.

En la escuela Nuestra Señora del Milagro de barrio Limache, de jornada extendida, los padres de 42 niños (sobre 494 en total) solicitaron que sus hijos aprendan contenidos religiosos católicos, pero hasta el momento no se nombró maestra.

Con respecto a las misas, dijeron: “Veremos la cantidad de niños que quieran asistir porque, en jornada extendida, es más complicado. Los chicos tienen otras actividades”.

En Vaqueros, en la escuela Camino del Inca no recibieron solicitudes de educación religiosa. En la escuela Rosario de San Nicolás, de Bancario, la directora Miriam Campillán, contó que tiene un pedido y que la convocatoria sigue abierta. La docente del área está dedicada a tareas institucionales.

En la primaria de la exescuela Normal, la directora Cecilia Lazavski, indicó que siete niños en la mañana y tres en la tarde cursan Religión. “Dada la disponibilidad horaria, son los que pueden venir”, dijo.