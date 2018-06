Un grupo para estrecharle “La Diestra”

La Diestra Cantores es una propuesta que desde hace algún tiempo empezó a insertarse en el circuito folclórico de nuestra provincia. Su música parece generar un sonido especial en los amantes del género, así lo demuestran en cada una de sus presentaciones.

Y si hablamos de actuaciones...ahora afrontan una especial, el festejo por los siete años de vida artística “Mañana compartiremos con nuestros amigos y familiares. La cita se llevará a cabo en la peña La Linda, en Balcarce 922, a partir de las 22.30. Seguramente la emoción invadirá en el local, muchas historias y recuerdos se vendrán a la mente”, comentó Mariano Caro, uno de los integrantes del dúo, que se completa con Fernando Camaño.

“Mis comienzos en el folclore se remontan al 2007 cuando asumí la responsabilidad de cantar en el grupo Canto Salta, donde me mantuve hasta el 2009. En tanto, Mariano recorría las diferentes peñas salteñas en calidad de solista. Con él tenemos una amistad de más de 20 años. Luego de muchos vaivenes, decidimos juntarnos a echar a volar nuestros sueños de cantor. El 2010 nos sirvió para amoldar y familiarizar las voces. La primera presentación del dúo fue un 25 de mayo de 2011, fecha que tomamos para festejar nuestro cumpleaños”, enfatizó Camaño.

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género identifica a Salta desde siempre en el plano mundial, siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. La lista es interminable pero lo importante es que el árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes.

“Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y se potencian abundantes individuos dentro del canto popular. Hoy, la realidad sigue intacta, las nuevas generaciones no ceden...y ya empiezan a desparramar su talento en cuanto escenario requiere de su presencia.

Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, arquitectura y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo, basada principalmente en el folclore”, agregó Caro.

Y cómo no acariciar esta vivencia! En esta tierra hay “En cada esquina un cantor” o será tal vez que “Salta es una mujer que no deja de parir cantores”. El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario para desprender talento y exhibir color esperanza.

“A fines del 2013 hemos lanzado nuestro primer material discográfico, llamado con el nombre del grupo. Hicimos una recopilación de temas tradicionales, y otros nuevos. Estuvieron invitados: Gastón Cordero y Los Teuco. El romance con la gente se empezó a generae en los festivales de la provincia, como Salta, Alma y Vida del Folclore; Humor y Canto, en La Viña; Festival del Poncho, en Molinos; entre otros”, señaló Fernando.

En el 2018 sacaron un nuevo single de difusión: Padre Dios Río, con el cual se encuentran trabajando y presentando el nuevo show: “La Diestra Bailable Fiesta Norteña”.

“Nuestra última actuación fue en el mes de abril, en el país hermano de Bolivia, en la localidad de Cuevo. Estamos muy ansiosos por el encuentro de esta noche, será una verdadera fiesta”, dijeron al unísono.