Choferes del 7E extendieron el paro por media hora en reclamo de más seguridad

La feroz golpiza que recibió ayer a la tarde María Aquino, chofer del corredor 7E, fue la gota del vaso que dejó en evidencia un reclamo que desde hace meses vienen exponiendo los choferes: la inseguridad que viven día a día en sus puestos de trabajo.

La UTA decidió hoy un paro de transporte de colectivos desde las 14.30 hasta las 15.30 en señal de protesta por la falta de seguridad. Sin embargo, habiendo cumplido el tiempo los trabajadores del corredor 7 decidieron extender la medida de fuerza media hora en solidaridad con su compañera.

Así lo señaló uno de los choferes del corredor 7E, Ricardo, que dijo a El Tribuno “Nos mantendremos al margen de las calles hasta que nos mejoren la calidad en la seguridad. Lo que pasó ayer a nuestra compañera no puede volver a pasar”.

En sentido, volvieron a cargar contra las fuerzas de seguridad al señalar que en varias oportunidades cuando usan el botón antipánico la Policía tarda mucho en dar una respuesta o en otras ocasiones no aparecen nunca.

Sobre su compañera que ayer fue atacada mientras realizaba el recorrido por un usuario que se había negado a pagar el boleto, dijo que “se encuentra internada, está mejorando pero el daño psicológico es terrible”.

Por su parte, Guillermo Colque, delegado de la corredor 7 de Colectiveros Unidos de Salta, contó a El Tribuno que se decidió extender la medida de fuerza por media hora ya que "fue nuestra compañera la damnificada".

Conflicto gremial

El delgado denunció que la UTA no los convocó a la Asamblea donde se decidió el paro de una hora. "No mandaron el permiso gremial para que los delgados de los distintos corredores asistan a la asamblea y se resuelven las medidas. No nos dejaron participar porque somos de la oposición. Nosotros nos extendimos no por lo que decidió el gremio", dijo.

Colque denunció que la UTA y Saeta hicieron un arreglo para realizar el paro ya que las medidas de este tipo se realizan a las 10 o las 17: "Hubo connivencia entre las dos partes. No nos dejaron tomar la decisión".

El delgado aclaró que "vamos a seguir en la lucha la próxima semana. Posiblemente vamos a marchar.

Sobre María señaló que "se encuentra mejor, tiene contención psiquiátrica. La tomografía reveló que tiene fracturada la nariz".