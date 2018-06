Urtubey visitó a la chofer agredida: “Estas cosas no pueden seguir sucediendo”

María Aquino, chofer de la línea 7E del sistema de transporte urbano de Salta, que fue agredida física y verbalmente por un pasajero, recibió hoy la visita Juan Manuel Urtubey en la clínica donde permanece internada. El gobernador salteño se interiorizó de su estado de salud y necesidades.

“Estas cosas no deben seguir sucediendo, debemos visibilizar este hecho porque es la única forma de que esto no se naturalice”, dijo el gobernador Urtubey quien agradeció a Aquino por recibirlo.

Por su parte María Aquino se manifestó sorprendida por la repercusión de este hecho, destacó el apoyo de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de Saeta, además agradeció la visita del gobernador Urtubey. “Sentí el apoyo de toda Salta”, dijo emocionada.

Contó que no se esperaba la visita del mandatario salteño: “Me sorprendió el Gobernador”, expresó y con respecto a su charla con Urtubey dijo: “coincidimos en que lamentablemente me tocó a mí, pero no puede seguir sucediendo”.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos asiste al chofer perteneciente a la empresa Alto Molino. La Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delito brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico.



La Subsecretaría de Políticas de Género solicitó asimismo la aplicación de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en el artículo 75º, inciso 22. En especial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

También se hace mención a la aplicación de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Hoy se conoció que la Autoridad Metropolitana de Transporte se constituyó como querellante en la causa. El agresor se encuentra a disposición de la Justicia.