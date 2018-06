A cinco días del inicio del Mundial de Rusia se busca urgente otro reemplazo

Un día de malas noticias. El mediocampista de la Selección argentina Manuel Lanzini sufrió ayer la “rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha” en el entrenamiento realizado en Barcelona y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018, a cinco días del debut el equipo conducido por Jorge Sampaoli, que decidía su reemplazante.

El futbolista sufrió la lesión mientras realizaba un ejercicio con pelota en el turno matutino y, cuando quiso dar un pase, se le trabó la rodilla derecha en el césped, provocando la ruptura.

Lanzini padeció una situación similar en 2016 cuando había sido convocado por el entrenador Julio Olarticoechea para representar a la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La danza de nombres para su reemplazo -no necesariamente debe salir de la reserva de 35 jugadores- continuaba ayer, mientras en Barcelona el cuerpo técnico encabezado por Sampaoli tomaba una decisión, que, según informaron, se conocerá hoy, después de la práctica matutina y antes de partir a Moscú.

Enzo Pérez, Diego Perotti, Leonardo Paredes, Guido Pizarro y Pablo Pérez, sonaron con fuerza desde un primer momento, pese a que técnicamente no juegan en la misma posición ni con el mismo rol que Lanzini.

Otros dos de los futbolistas que tendrían posibilidades de reemplazar a Lanzini son Ángel Correa y Erik Lamela, quienes mantuvieron reuniones con Sampaoli previo a que el entrenador diera la lista de 35 jugadores.

La mala nueva

Pero eso no es el único obstáculo: Ever Banega no está al 100% y esto podría influir en la elección del reemplazante del jugador del West Ham.

El mediocampista del Sevilla sintió un pinchazo en el gemelo durante la práctica de ayer y, si bien estará a la Copa del Mundo, deberá cuidarse de cara al primer partido de la Seleccción, ante Islandia. Por eso, y con Maximiliano Meza y Cristian Pavón como alternativas por afuera que ya están en el plantel, el entrenador podría volcarse por un mediocampista por adentro.

Así, el clima se enrareció.