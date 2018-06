Argentina ¿una grieta ancestral y eterna?

Nuevas y viejas grietas. El Gobierno nacional surgido de las elecciones de 2015 utilizó la palabra "grieta" para hacer referencia a una profunda dualidad advertida al momento de asumir el mandato, respecto al diagnóstico de la problemática de la Argentina y las soluciones posibles a sus conflictos. Sin embargo, esta grieta probablemente sería tan antigua como la propia Argentina y habría estado presente ya en vísperas del pronunciamiento de Mayo de 1810.

Antecedentes de la grieta

Sin duda, en Mayo de 1810 la situación de Buenos Aires y el interior no era la misma, ya que, con la liberación del comercio desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, y el accionar del contrabando, Buenos Aires venía cobrando un impulso económico importante respecto de otras regiones, como justamente nuestra Salta, contraste que los sucesos de las Guerras de la Independencia, no harían más que profundizar, y esta situación de privilegio que se cristalizaba en la generación de ingresos de la Aduana de Buenos Aires sería el punto culminante de las largas guerras civiles posteriores hasta la relativa pacificación que se logró a partir de la Organización Nacional, bajo la presidencia de Mitre.

Economía y cultura

Las diferencias entre Buenos Aires y las provincias del interior no eran solamente económicas, aunque la economía, sin duda las potenciaba. En efecto, la "cultura porteña", ampliamente liberal, no era en absoluto popular en el interior, que mantenía prácticamente sin cambios las tradiciones hispanas que eran ampliamente asimiladas también por las poblaciones aborígenes que tenían en común la aceptación de una autoridad central (rey, virrey, gobernador, religiosos, cacique) sin prestar mayor atención a los "matices" liberales, tales como la descentralización del poder o la ausencia de tutelas en los aspectos económicos. En cuanto a estos últimos, era evidente que resultaba muy difícil para las provincias aceptar un esquema de comercio traducido en la eliminación de sus barreras arancelarias y la consiguiente destrucción de las artesanías locales, cuando las condiciones de desarrollo hacían imposible exportar productos que equilibraran la balanza comercial de las provincias. En otras palabras, aceptar la economía liberal era permitir la presencia de manufacturas importadas cuyos bajos costos atravesaban fácilmente grandes distancias, a la vez que esas distancias y el bajo desarrollo económico hacían imposible a las provincias vender manufacturas y artesanías más allá de sus fronteras.

Organización nacional

Sería injusto no reconocer que, más allá de las fuertes críticas -incluidos levantamientos armados- que generó en las provincias el nuevo orden de la Organización Nacional, los gobiernos nacionales posguerras civiles hicieron mucho por integrar la Argentina, con el ferrocarril, el telégrafo y muchas otras acciones que significaron cambios copernicanos en el "hinterland" argentino. Sin embargo, y pese a los titánicos esfuerzos desplegados por la educación pública, la "matriz cultural" del interior del país no se modificó sustancialmente y esto, potenciado por la profunda asimetría entre el espectacular desarrollo del litoral y la pobre performance del interior, sentó las bases para que el resurgir del nacionalismo encontrara enormes simpatías en ese interior, que tenía representación propia en Buenos Aires con los cinturones villeros poblados justamente por provincianos exiliados en busca de las oportunidades que les eran negadas en sus provincias. Todo esto allanó el camino para un "nuevo trato" surgido en los cuarenta del siglo XX, inspirado en las ideas fascistas y nacionalistas de Alemania, España e Italia, ideas que abominaban de la democracia liberal y de la organización de mercado en la economía, y reclamaban para el estado un papel hegemónico, apoyado en las organizaciones obreras bajo diseño del "fascio" italiano, palabra de la cual deriva el vocablo "fascista".

El modelo

La Argentina de los 40 del siglo pasado, habiendo aprovechado las oportunidades de venta de nuestros productos que facilitó la II Guerra Mundial que le proveyó de divisas extranjeras, comenzó la organización de la "nueva Argentina" con importantes éxitos iniciales traducidos en la construcción de viviendas, escuelas y hogares-escuela, hospitales y aeropuertos. Sin embargo, este esquema, copiado del diseño europeo de idéntica filiación ideológica, descuidó el comercio exterior -al que se le reprochaba ser causante de fuertes inestabilidades económicas- no advirtiendo que Italia y Alemania, bajo el signo nazi-fascista, organizaban su economía apropiándose de las materias primas y mercados de los países ocupados y en algunos casos, de su tecnología, sin que este diseño fuera aplicable a la Argentina. Cuando el rechazo al fomento de la exportación y la necesidad no resuelta de importar los insumos y equipamiento de la nueva "industria nacional" que se había desarrollado en torno de la Capital Federal, hizo mella en el esquema de la economía argentina, ocurrió el colapso, traducido también en el inevitable sacudón externo con la exigencia de "ajustar", devaluación mediante, pero con la originalidad de que, en este caso, la crisis no era "importada", por la conexión con las economías mundiales, inexistente bajo el orden nacionalista, sino propia, ocasionada por la asimetría entre importaciones y exportaciones, unida a un abultado déficit público que se cubría imprimiendo dinero.

Crisis y brecha cultural

Pese a algunos intentos de superar el esquema distorsivo de la economía -los más originales planteados a fines de los cincuenta y en los sesenta del siglo pasado- la estructura económica argentina poco se modificó, manteniéndose los grandes problemas originados en los cuarenta del siglo pasado, esto es: periódica crisis externa, inflación, bajo crecimiento económico, inflación, pobreza estructural.

Naturalmente, cabe plantearse cuáles deberían ser las medidas económicas para “poner una bisagra”, en este caso, a la economía. Sin embargo, más importante que esto es preguntarse si no es necesario, primero, intentar cambiar un escenario de división de la sociedad argentina, que reparte sus opiniones entre quienes adhieren a la democracia liberal y la economía de mercado, con controles del Estado para evitar los abusos sociales y ambientales, y otra parte de la sociedad que se mantiene incólume detrás de su adhesión a los esquemas de tipo fascista, más allá de que sus simpatizantes se sientan izquierdistas-marxistas, populistas o de cualquier otra filiación, teniendo en cuenta que los propios países que abrazaron estos experimentos son hoy mayoritariamente adherentes a la democracia liberal y su proyección económica, a la vez que nuestros otrora “compañeros de ruta” latinoamericanos, con escasísimas excepciones, también abrazan hoy estos principios y, lo que es más importante, han logrado estándares socioeconómicos, bajas tasas de inflación, mayor inclusión social, progresos en los índices de desarrollo humano, que los fueron acercando a los oportunamente alcanzados y ahora perdidos por la Argentina.

Sería bueno “cerrar la brecha” de estas posiciones irreconciliables y buscar un consenso de mínima, porque, de otra forma, la Argentina se mantendrá indefinidamente en el péndulo entre los intentos “antimercado” con la perpetuación de la decadencia, y algunos ocasionales esbozos de superación, nunca alcanzados, porque el turno nuevamente recaerá en el esquema que reniega de la democracia liberal y la economía de mercado controlada, que es el que impera en el mundo pero que una parte de nuestra sociedad se niega a aceptar.