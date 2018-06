Economistas dicen que no habrá achique en el gasto social

Desde que se dio a conocer el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo stand by de 50 mil millones de dólares, diversos economistas consideraron que las metas propuestas por el organismo internacional que va a asistir a la Argentina son cumplibles. Mientras desde el frente Cambiemos resaltaron el anuncio, los distintos sectores de la oposición se unificaron para cuestionarlo.

Quizá el mejor ejemplo de lo que está pasando venga de la mano de Álvaro Pérez, contador, especialista en finanzas y director de la consultora Finex, quien resaltó que Argentina "era como un paciente obeso que tenía que bajar de peso. El país solo tenía dos caminos: ponerse a dieta y bajar de peso por semana o morir de inanición por no tener qué comer".

"Se evitó que se haga un megaajuste, como un default, como en el 2001. Nos salvamos de una situación complicadísima. El achique del gasto público que piden es bastante en línea con lo que ya estaba planteado originalmente por el Gobierno. Eso no está cambiando mucho lo que ya traíamos de plan. Los subsidios tienen que eliminarse, y sobre todo los que tengan un sesgo federal", añadió el consultor.

Gasto social

Álvaro Pérez destacó que el informe que realiza el FMI habla del gasto social. "Dice: "monitoreo periódico de indicadores sociales'. Pone a la protección social como componente central de trabajo. Va a poner un piso al gasto de protección social durante todo el programa y no tiene un techo. No se va a recortar eso. En lo social, el plan dice no vamos a achicar, al contrario. Si vos te fijas en los gastos primarios hay un incremento en jubilaciones y gastos sociales", explicó el contador.

En donde sí hay una reducción fuerte es en salarios, en subsidios, en transferencias a las provincias y en gastos de capital. "Este plan tiene un sesgo social para que se quede tranquila la gente. Tiene un fuerte mensaje internacional, para que los inversores tomen a Argentina en serio".

Pérez consideró que el acuerdo es un "escudo protector", para poder mantener estabilidad financiera por los próximos tres años, aunque remarcó que la clase política debe acompañar este momento.

"Esto no te garantiza que este gobierno va a ser transparente, claro, inteligente. Hoy tenemos la oportunidad en la que hay que hacer las cosas bien y actuar con la responsabilidad que el tema amerita. Achiquemos el gasto, seamos eficientes, vendamos al mundo, bajemos los impuestos, que nuestras pymes inviertan, que el mundo nos tome en serio. Es la oportunidad de mostrar que Argentina puede salir y ser la economía fuerte de Latinoamérica", destacó el director de Finex.

Buena noticia

El exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Claudio Loser, consideró ayer que el acuerdo entre la Argentina y el organismo multilateral es una "buena noticia" para el país. "El monto es muy, muy importante, lo que muestra, más que la urgencia, la voluntad de apoyar a la Argentina. Tenemos que ver la carta de intención para saber los detalles", afirmó el economista Loser. Y agregó: "En el día a día vamos a sufrir, vamos a hablar mal del Fondo, pero creo que esto es una situación positiva, como la de ir al dentista para tratar una carie y salvar el diente". En su opinión, el foco del ajuste estará "en el gasto público, quizá duela en términos de empleo público, pero no en cuestiones tarifarias ni de impuestos; quizá haya un mayor seguimiento de AFIP para que la gente pague lo que debe pagar".

Programa económico

Según el expresidente del Banco Central (BCRA), Mario Blejer, el acuerdo entre Argentina y el FMI garantiza el programa económico que está llevando adelante el Gobierno nacional.

"Es un acuerdo abonable a las condiciones de la Argentina, en general, no es muy distinto al programa del Gobierno, le facilita por tener financiamiento más barato, de alguna manera lo garantiza", indicó

Respecto el monto del acuerdo, el economista explicó que esos fondos "los queremos para que el mercado esté conforme o tranquilo de que no va a haber un default ni un problema de pagos, y así se baja el costo". Blejer marcó también como "características particulares" del acuerdo la cláusula por el gasto social. "No vi esa cláusula tan explícita en otros acuerdos", concluyó.

Destacan la importancia del acuerdo

Representantes de distintas entidades empresarias sumaron su apoyo al acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, al coincidir en el efecto positivo que podrá tener tanto en la macroeconomía como en la normalización del mercado financiero.

“Me parece muy importante el monto que consiguió el Gobierno del FMI, le da las herramientas para estabilizar el problema financiero, lograr bajar el déficit y también la inflación. Nosotros, en este contexto, debemos dedicarnos a producir más y mejor”, señaló a Télam el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.

De todas maneras, el directivo de la UIA aclaró que para pensar en invertir y modernizar la maquinaria productiva, las tasas y la presión impositiva deben bajar.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, destacó que el stand by anunciado por el FMI fue “contundente y superó las expectativas”, y que con este ordenamiento de la economía se va a bajar el riesgo país.

En tanto, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consideraron de manera “positiva” los anuncios realizados por el Gobierno nacional tras el acuerdo alcanzado con el FMI. “Son bienvenidos los anuncios de una mayor velocidad en el ordenamiento de las cuentas públicas”, sostuvo la entidad.