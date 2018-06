Escándalo: desmienten que los alumnos se droguen

Un verdadero escándalo de proporciones generó la viralización de publicaciones de medios digitales que se refirieron al supuesto consumo de drogas en la Técnica Rosmiro Bazán.

"Déjalo que se haga hombre" habría sido la respuesta del vicedirector a una de las madres que consultó sobre el tema, difundieron varios sitios locales y capitalinos.

"En la escuela técnica N´ 3133 Rosmiro Bazán los tutores de los alumnos que cursan los primeros años en el turno tarde decidieron cambiar a sus hijos por la mañana, cansados de no obtener una respuesta por parte de la directora Fernanda Brizuela. Se mostraron intranquilos al saber que "hay alumnos repitentes que fuman marihuana en el establecimiento", indicaron.

"No obstante, una de las madres comenta que habría hablado con el vicedirector Aciar, y según la mujer la respuesta que recibió fue insólita: "Déjalo que se haga hombre".

"La directora ni siquiera dio parte a la policía en las rondas periódicas que realiza el móvil todas las tardes, veo que no tienen interés en este tema tan preocupante. No considero que sea la solución cambiar de turno a los niños", resaltó la mujer.

Otro de los tutores cuenta que "hay adolescentes que no quieren ir al establecimiento por miedo", también relata que "en una ocasión estos jóvenes habrían escondido la droga en la estufa de uno de los cursos".

Indignacion y desmentida

"Esta es una gran preocupación para la comunidad educativa y para mi familia. Los que me conocen, por la trayectoria que tengo de 30 años como docente, saben que la vida y la salud de estos chicos son mi desvelo", dijo José Adolfo Aciar, vicedirector de la escuela técnica Bazán.

Destacó que pertenece a una Iglesia que justamente viene trabajando con jóvenes y enfrentando las adicciones. "Todavía no puedo saber quién es la persona que aseguró que yo dije semejante barbaridad. Eso es imposible, es una calumnia. Los hombres de nuestro país se van a hacer estudiando, trabajando, haciendo lo que los profesores en nuestro colegio enseñan todos los días".

Aciar dijo que en la escuela Bazán vienen trabajando con los alumnos en la prevención de la violencia, el alcoholismo y la drogadicción. "Es incorrecto decir que chicos de 14 y 15 años de nuestra escuela estaban fumando marihuana. Jamás hemos visto droga en nuestro colegio", destacó.

Debido a la polémica la institución ya tomó contacto para informar sobre la situación al Ministerio de Educación, a la Policía de la Provincia y hasta a una Asesoría de Menores a la que concurrió Aciar para exponer la situación.

"La noticia no es veraz"

Por su parte, la directora de la escuela técnica desmintió las publicaciones viralizadas por los medios digitales: "La noticia carece de veracidad", aseguró Fernanda Brizuela.

"Nosotros estuvimos averiguando qué es lo que ocurrió y no fue así. No se puede hablar ni afirmar algo si no se tienen pruebas, porque no ocurrió esa situación", remarcó.

"Como escuela venimos trabajando todo el año en la prevención de estas problemáticas, dando charlas de concientización, informando y motivando a los alumnos. Además, siempre hemos tenido contacto con el Ministerio de Seguridad, que siempre está presente en nuestra institución", dijo la directora.

"Estamos trabajando con la Policía y el 21 de este mes Drogas Peligrosas va a brindar una charla", indicó Brizuela.