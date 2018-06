“Este blindaje le da gobernabilidad a Macri”

David Spinozzi es economista del Consejo de Ciencias Económicas, y en diálogo con El Tribuno explicó los alcances del acuerdo entre el FMI y el Gobierno.

¿Cuáles son las consecuencias que puede tener para el país el acuerdo realizado entre el Gobierno nacional y el FMI?

Las consecuencias financieras con respecto a la variación del tipo de cambio lo que vemos es que puede llegar a haber alguna suba, pero que es temporal por el efecto, no solamente por los 15 mil millones que ingresarán el 20 de junio; sino porque anunciaron la independencia de que ni el Tesoro le va a pasar al Banco Central ni el Banco Central puede comprar los dólares para incrementar reservas. El FMI entiende que el nivel de reservas ya está bastante bien y que no se necesita seguir incrementándolo. Entonces, es meter un jugador importante adentro del mercado cambiario, que lo hace a través del Tesoro directamente.

Lo que sí te puedo decir que se van para arriba son las acciones y los bonos que venían golpeados, había mucha desconfianza en la situación financiera del país, y este blindaje lo que le da es gobernabilidad hasta el final del mandato a Mauricio Macri, con lo cual tiene mucha potencialidad de recorrido al alza e inclusive para la nota de país emergente.

¿Sorprende el apoyo que le dio el FMI y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al rumbo que tomó Argentina?

Esto se puede leer como un impacto de afuera haciendo una bancada política al gobierno de Macri, entendiendo que es el único representante de una centro-derecha que hay en toda la región. Estados Unidos lo que más quiere es tener una posición política acá. Esto se puede leer como fortaleza para todo lo que son inversiones.

¿Van a cumplir las metas de reducción que pidió el FMI?

Desde la propuesta concreta del Fondo en cuanto a los acuerdos fiscales estuvimos analizando de dónde van a reducir y nos encontramos que este año no piden un ajuste adicional, y yo creo que van a sobrecumplir ese 2,7% que piden. Yo creo que se va a llegar un poquito más abajo de un 2,5%. Con lo cual lo posiciona bastante bien para el año que viene a la reducción que tienen que hacer, pero adicionalmente los puntos sobre los que toca, hay algunas cuestiones de maquillaje. Por ejemplo: el 0,4% del déficit con respecto al PBI lo tienen que tocar de la obra pública y la van a sustituir con una cuestión de deuda de esos US$ 5.600 millones que ingresan al país por el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina, específicamente van a tener ese fin. Con lo cual vemos con buenos ojos que ese dinero llegue y se materialice en obra pública a través de las PPP (Participación Público Privada).

¿Qué efecto va a tener la quita de subsidios a las tarifas?

Claramente va a seguir el año que viene el tema del ajuste por el lado tarifario.

También va a haber reducción a través de un congelamiento de sueldos y con las provincias...

Esos son los otros dos factores por los cuales reducirían el déficit, que era la parte más interesante de todo esto. ¿De dónde van a ajustar? Ahí lo que tenemos de lectura es que con el pacto provincial evidentemente van a tener que tener un acuerdo político para lograrlo. Creo que el hecho que tenga la billetera hoy le da una posición de poder a la hora de negociar, porque hoy el mercado no está como para tomar deuda en términos de tasas. Si una provincia sale a tomar deuda lo puede hacer, pero paga un costo político de endeudarse no tan barato, entonces van a tener que negociar. Después, en el tema salarial seguramente van a hacer anuncios no solamente de congelamiento sino también de despidos.