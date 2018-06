Comprar bueno, bonito y barato en las ventas de garaje se volvió una tendencia en alza

Los primeros diez días del mes son la temporada alta de las ventas de garaje. Primas hermanas de las ferias barriales, se distinguen de estas porque la atención es más personalizada y la mercadería se encuentra clasificada, dispuesta en percheros y mesones, luego de una rigurosa preselección.

La Fundación Roberto Romero, por ejemplo, fue pionera en esta modalidad de comercio. Desde hace cinco años organiza jornadas de liquidaciones en las que recoloca productos usados en perfecto estado, pero que no se agotan en vestimenta, accesorios y calzado, sino que también incluyen muebles y objetos de arte.

La cooperadora Hogar Casa Cuna hará una feria de garaje, de 10 a 18, en el pasaje Francisco Vidaurre 273, del barrio Ceferino. Hay ropa, accesorios y calzado para todas las edades. También reciben donaciones. Llamar al 387 155237695.

“Decidimos generar un ingreso extra para responder a nuestro compromiso como padrinos de comedores y también para renovar los equipamientos de las aulas”, comentó Alejandro Alcoba, Relaciones Públicas de la Fundación RR y curador de la venta, a El Tribuno. Añadió que la mayoría de las donaciones que les llegan son prendas importadas que se pueden reformar y aggiornar. Los recursos obtenidos ya han permitido la compra de cañones, televisores plasma, computadoras, mobiliario y pintura. “Me sorprendió la cantidad de gente que compra ropa usada y es lógico. Determinadas marcas tienen tapados a $5.000, mientras que aquí se consiguen prendas de sastrería a $400. Hay mujeres con muy buen ojo, a otras las tenemos que asesorar. Les indicamos que no sean compradoras compulsivas, que no lleven algo porque ‘lo usaré’. Les decimos que no lo guarden porque si no es igual a que siguieran en el perchero”, sostuvo.

Foto: Javier Corbalán

Hoy, de 10 a 18 en Zuviría 428, la Fundación abrirá sus puertas a la clientela y las mayores expectativas están puestas en los vestidos de gala de una de las casas más tradicionales de Salta, María Teresa Novias. Novias, madrinas, quinceañeras y egresadas podrán admirar prendas de colecciones pasadas, pero que un ojo experto puede en segundos revalorar y modernizar. “A mucha gente le da pánico entrar a una casa de novias, y en cambio aquí van a tener la posibilidad de probarse en un vestidor alfombrado. Los vestidos van a oscilar entre los 1.000 y 3.000 pesos. Cuando se trata de una fecha tan importante a la mujer le gusta ser bien tratada. Nosotros creemos que la novia que se va a comprar un vestido en la feria de usados merece la misma atención que una chica que pueda comprar en la mejor casa de alta costura. Todas vienen con la misma ilusión”, señaló Alcoba.

Son más de 30 vestidos de la década del 90 y los 2000 y quienes lo requieran recibirán asesoramiento. El asesor de imagen destacó que las prendas están realizadas con excelentes telas como guipure, sedas argentinas, raso, broderie y encaje. También habrá velos catedral para que las novias se los prueben, una tendencia que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, impuso en su boda con el príncipe Harry.

“Desarmar un vestido de novia no tiene sentido, pero sí sacarle las mangas, cambiarle los breteles o incluso comprar dos y usar las mejores partes para hacer uno. El corsé sigue gustando porque realza la cintura. Si a alguien no le gustan el miriñaque, la enagua o la crinolina, esas faldas de tul almidonado, se las puede sacar y con esa gran cantidad de tela reformar la prenda tranquilamente”, sostuvo Alcoba.

Unidas Feria de Hermosuras

Feriar es un modo de vida para cientos de emprendedores que buscan reforzar su presupuesto familiar con la venta de trabajos manuales, creativos, de diseño de autor, como habitualmente se dice “hechos con todo amor” y a contrapelo de la fabricación industrial.

Hoy, de 15 a 19 en Lavalle 630, Unidas Feria de Hermosuras organizó la Feria de Junio.

Allí, además de los productos que se ofrecen en los diferentes puestos, se darán capacitaciones para que la Feria sea una jornada entre amigas. El taller exprés de puntillismo se dictará de 15 a 16. Para inscribirse se debe enviar mensaje al (387) 155765471.

El de scrapbooking, para armar una libreta con bolsillos, se impartirá en simultáneo. Para cursarlo hay que contactarse al (387) 154091192.

El de aromaterapia de Just, de 16 a 17, requiere de inscripción por mensaje al (387) 155007614. Para aprender a hacer de cero un miniatrapasueños, de 17 a 18, hay que comunicarse al (387) 156012456.

Además, habrá un taller sobre decoración en jabones con decoupage en una caja vintage de fibrofácil, de 17 a 18. Inscriben en el (387) 156012456. Por último, se dará una capacitación para elaborar móviles decorativos, de 18 a 19. Interesados contactarse al (387) 155256016.