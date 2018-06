Romero dijo que en diez días se podía recuperar de su lesión

El arquero Sergio Romero consideró hoy que podría recuperarse ‘en diez días‘ de la lesión que lo dejó sin jugar el Mundial, pero negó estar molesto con el entrenador Jorge Sampaoli.

‘Chiquito‘ contó que, al enterarse que tenía que pasar por un quirófano, le informó la situación al DT y ‘a las cuatro horas ya estaba desafectado‘.

Romero contó que ‘esta lesión comenzó en 2004, cuando estaba en Racing, y desde esa época tiene ‘un pedazo de cartílago suelto en la rodilla‘, el cual ‘nunca‘ le molestó.

‘El golpe que recibí contra España fue fuertísimo. Me desastabilizó la rodilla. En el segundo entrenamiento estando en Ezeiza, sentí un crack y los estudios arrojaron que el fragmento ese suelto pasó de la zona de atrás a la de adelante ‘, expresó en una entrevista a TyC Sports.

Desde entonces, contó que ‘cada vez que doblaba la pierna me molestaba y ahí me dijeron que debía operarme y le comuniqué la situación a Jorge‘.

‘Le conté de los tiempos médicos. Le dije que no tenía nada roto y le aseguré que iba a estar disponible en diez días. Pero los tiempos de él eran otros y me desafectaron‘, dijo.

Romero afirmó que estaba para operarse al día siguiente que lo desafectaron‘, pero con la decisión ya consumada se tomó su tiempo para ser intervenido por ‘el mejor‘, en referencia a la cirugía que le realizó esta semana Ramón Cugat en Barcelona.

‘Me siento parte del grupo porque así me lo hacen sentir y por eso lo único que deseo es que seamos campeones del mundo‘, añadió.

‘Estoy bien y fuerte. Más allá de haberme perdido un Mundial, no me quedo llorando. Sabía que iba a ser titular en Rusia y sé que voy a volver en la Copa‘.

No obstante Romero no irá a Rusia, por consejo de los médicos que lo asisten.

‘No me dejan viajar por la recuperación al punto que los doctores quieren que vaya lento, sin arriesgar nada‘, dijo al respecto.