Enzo Pérez: “No sé en qué posición me utilizará el entrenador"

El mediocampista de River Enzo Pérez se sumará al plantel de la Selección para ocupar el lugar que dejó el lesionado Manuel Lanzini y viajará directo a Rusia para incorporarse al combinado dirigido por Jorge Sampaoli, que parte hoy hacia el búnker de Bronnitsy.

El mendocino se enteró pasadas las 9 y le deseó una pronta recuperación al jugador del West Ham, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

“Ahora, a despertar un poco del sueño”, sostuvo el deportista en diálogo con TyC Sports, a la vez que aseguró: “Hace cuatro o cinco días que estoy entrenando”.

Antes de subirse al avión que lo llevaría a Rusia, el mendocino dijo: “Corro de atrás porque los chicos llevan un tiempo entrenando y es una ventaja, más allá que yo estuve con un profe esta semana”.

“No sé en qué posición me utilizará el entrenador. Me conoce y por eso me ha citado. Jugué en varias posiciones y no tengo drama en hacerlo en cualquiera de ellas”, dijo.

Además, contó que el grupo tiene “la ilusión y las ganas de hacer lo mejor para cumplir el objetivo de la mejor manera”.

En tanto, sostuvo que “lamentablemente” su incorporación a la Selección se debe a “la lesión de un compañero”.

“Quiero desearle lo mejor para la recuperación” a Lanzini, resaltó el jugador que tendrá así su segunda experiencia mundialista tras formar parte del plantel que comandaba Alejandro Sabella en Brasil 2014.