Gimnasia no quiere perder ritmo y protege la punta

Gimnasia y Tiro intentará mantener el excelente ritmo que lo catapultó merecidamente a la cima de las posiciones, la cual defenderá frente a Cachorros, en el Gigante del Norte, desde las 16, por la novena fecha del Anual que hace disputar la Liga Salteña.

No hay ninguna duda de que el albo es el mejor del certamen doméstico: ganó en sus siete presentaciones y esto significa que se mantiene invicto, con el plus de haber quedado libre en el séptima fecha.

Los dirigidos por Daniel Ramasco, el equipo con mayor cantidad de goles a favor (22), llega a este complicado compromiso con una importante dosis de confianza: la fecha pasada derrotó a Unión y desplazó al tricolor de la cima por un punto.

Diferente es el panorama de Cachorros, porque no pudo doblegar a Pellegrini, con el que terminó igualando 1 a 1. El resultado final fue perjudicial para el equipo de Oscar Mendía, pese a que tampoco conoce la derrota. Necesita ganar esta tarde a como de lugar, teniendo en cuenta que deberá cumplir con su fecha libre (11°).

El duelo entre Gimnasia y Tiro y Cachorros promete ser un buen espectáculo porque medirán fuerzas dos de los equipos que apuestan fuerte por quedarse con el título.

El albo defenderá la punta con uñas y dientes y el tricolor intentará recuperar lo que perdió la fecha pasada.

Por su parte, Villa Primavera, que intentará recuperar terreno y escalar posiciones, enfrentará en cancha de San Martín a Sanidad, desde las 16.

Atlético Libertad, golpeado por un duro presente que lo ubica en los últimos lugares de la tabla, recibirá a Central Norte, urgido por volver a encontrar el camino del triunfo.

Los gaucho de la terminal cayeron en su última presentación ante Mitre, por 4 a 1.

El cuervo tampoco la pasó bien la fecha pasada, ya que fue derrotado por Camioneros Argentinos 2 a 1.

Por último, Deportivo Atlas, en el “Dr. Luis Güemes”, intentará sumar su cuarta victoria en el torneo frente a Peñarol, un rival con aspiraciones de mejorar su producción.

Cabe destacar que en los partidos que abrieron la novena fecha, Mitre saboreó una importante victoria al derrotar a Pellegrini y quedar muy cerca de la punta.

En el otro encuentro que se jugó el viernes, Camioneros Argentinos del Norte venció a Atlético Salta por 3 a 2, en un vibrante partido.





Los resultados:

Pellegrini 0 - Mitre 1

Humberto Villanueva

Camioneros 3 - Atl. Salta 2

Gabriel Yapura y Emanuel Vázquez (2) - Horacio Fernández (2)

Hoy, las 16

Gimnasia vs. Cachorros

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Federico Benítez

Libertad vs. C. Norte

Estadio: Atl. Libertad

Árbitro: Luciano Díaz

Atlas vs. Peñarol

Estadio: C. Norte

Árbitro: Marcos Mercado

Primavera vs. Sanidad

Estadio: San Martín

Árbitro: Esteban Vicente

Martes, a las 16

Juventud vs. San Fco.

Estadio: Fray Honorato

Árbitro: Martín Royano