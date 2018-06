La enóloga de los pequeños productores del Valle Calchaquí

</COPETE-SEG14>

Antonio Gaspar

Marcela López se crío en un ambiente en donde el vino se comparte; si te embriaga es con alegría, con amigos, con caja, con guitarra. Como dicen los eternos versos de los Cantores del Alba: “En la mesa de mi vino el diablo no se sentó, él suele beber solito, yo siempre tomo de a dos”, en la mesa de los padres de Marcela -Nieves y Gilberto- estuvo quizás, sin saber, aquella vocación por fabricar y mejorar esa abundancia de sabores y aromas que hay en la tierra de “Cafayate, la Hermosa”.

Hoy Marcela es enóloga y, para colmo, es una de las pocas mujeres que se mueven en un ambiente bien masculino.

Es una de las pocas cafayateña con su profesión y en su tono de piel lleva el malbec como tinta indeleble. Cuando habla del vino lo hace con mayúscula porque es su pasión y su forma de ver el mundo; mueve las manos y sus explicaciones se van hilvanando solas.

Estudió en el terciario cafayateño la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura y logró ingresar al INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) donde trabajó en el análisis de las producciones locales.

“Yo trabajaba en el organismo analizando la alcoholimetría, el potencial de hidrógeno y la acidez. Con ese análisis, si todo estaba bien con respecto a las reglamentaciones, los productores obtenían un certificado de libre circulación”, le dijo Marcela a El Tribuno.

En el tiempo en que ella trabajó, desde 2013 al 2016, el organismo estatal recorría y visitaba a los productores, ya sean grandes bodegas o pequeños campesinos. Ellos iban y retiraban las muestras y se realizaban los análisis en los laboratorios. A partir de 2016 todo cambió y las nuevas disposiciones establecieron que sean los productores los que lleven sus muestras a la oficina que está en la ciudad de Cafayate. Para los más chicos es un condicionante más debido a que no cuentan con asistencia profesional durante el proceso de elaboración de los vinos. Para muchos pequeños productores del campesinado calchaquí fue una traba la certificación porque comenzaron a llegar con total incertidumbre al análisis de certificación.

Allí es donde se le ocurrió una alternativa a Marcela. Fue cuando decidió comenzar a trabajar más cerca de los pequeños productores para que no lleguen con tantas dudas a las pruebas del INV.

“Yo comencé a trabajar para una bodega, pero me daba cuenta de las dificultades que comenzaron a tener los pequeños productores. Ahí fue que comencé a desarrollar una idea para que no les sea todo más complicado. Comencé a armar un laboratorio móvil para que los análisis sean antes del examen definitivo y para que yo pueda ir a asistirlos en todo el proceso de vinificación”, aseguró esta joven, con una sonrisa gigante.

Actualmente, en los Valles Calchaquíes se cuenta con 222 productores de vino casero y 24 elaboradores de vino artesanal, más 16 como elaboradores únicos inscriptos en el INV. Todos estos situados desde Cachi hasta Santa María, en Catamarca. “Entiéndase por elaborador de vino casero a la persona física inscripta ante el INV que efectúe una producción anual de vino que no excede los 4 mil litros. En tanto que el elaborador de vino artesanal no excede los 12 mil litros”, aclara la vallista.

La zona es bastante larga de norte a sur y se debe advertir la progresiva desaparición de los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familia que fueron sacándolos de la zona por decisiones que vienen desde Nación. Había que hacer algo si o sí.

“La idea central es regular los alcoholes”, arrancó Marcela. “Para eso comencé a armar en casa un improvisado laboratorio. Debo admitir y agradecer a la Cooperativa Vitivinícola de Cafayate que me dio una gran mano cuando comencé porque los elementos que me faltaban me fueron dispuestos por la Bodega TrasSoles. Sólo así pude comenzar a cuidar el vino de cada uno de nuestros pequeños productores, desde la siembre y la vendimia hasta la vinificación. Todo es un proceso que apasiona, sobre todo si lo hacen nuestras familias originarias”, dijo Marcela y es cuando se enciende y habla con toda su pasión.



</TIT-SEG-26R>Explicaciones técnicas

</COPETE-SEG>Asegura que los vinos artesanales mejoraron con el tiempo.

“El control y seguimiento de la maduración de las uvas nos va decir el momento óptimo de cosecha y que se debe cambiar para la próxima, así mejorar nuestro producto. La degustación de la uva nos va trasmitiendo su evolución, pero siempre tiene que ir acompañada y complementada por un análisis fisico-químico, lo que nos va permitir cotejar esas sensaciones”, señaló la enóloga Marcela López.

La profesional señaló que por ejemplo, al analizar al final de la fermentación alcohólica, la concentraciones de azúcar residual es importante para poder comprobar la conclusión de la fermentación, la estabilidad microbiana del vino, porque si nos queda más azúcares de la cuenta pueden fermentarse por microorganismos que no son deseables y producir vinagre o malos olores.

“Otra determinación importante es el PH, desde un punto de vista sencillo podemos decir que el PH mide el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia. El término PH procede de potencial de hidrógeno”, dijo.

De pronto vuelve a su mesa familiar en donde su papá ponía en la mesa el patero duro de esos tiempos. Ese peligroso mistela que quizás tomaba su mamá con cuidado por el alto grado alcohólico. Y entonces compara ese recuerdo de la infancia con lo que hoy obtiene de su trabajo.

</SUBTITULO>Antes y ahora

“Los de antes eran vinos con demasiado cuerpo, muy fuertes. Hoy hemos mejorado mucho los artesanales, los familiares y los colectivos. Nuestros pequeños productores obtienen productos de calidad que compiten con las grandes bodegas. Hoy los cafayateños hemos avanzado mucho en la enología, los ingenieros salteños también”, reconoce la mujer.

Además señala que hasta hace un tiempo a los profesionales los traían desde Mendoza a Cafayate. “Hoy estamos revirtiendo esa tendencia y le estamos poniendo la impronta vallista propia a los vinos de nuestra tierra. Además, para una mujer el ambiente de la vitivinicultura es bastante difícil; es un ambiente demasiado machista, pero que va cambiando. Lo mismo, en donde yo me muevo, con los pequeños productores, están muy agradecidos con mi trabajo de asistirlos”, dijo. A fines del año pasado comenzó a formar parte del equipo técnico de trabajo de la bodega Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, departamento Tafí del Valle, Tucumán.