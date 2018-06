Conferencia de prensa por los dichos de la firma Movistar

La lucha entablada desde la ciudad de General Güemes contra la contaminación que generan las antenas de telefonía celular lleva una década, aproximadamente, de marchas y presentaciones judicia les.

El resultado de tantas protestas fue la aprobación de una ordenanza en 2010 por parte del Concejo Deliberante, que regula la instalación de las antenas y ordena a las ya existentes en sectores alejados del ejido urbano a no menos de 5 cuadras.

Las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular entablaron una serie de presentaciones judiciales, por considerar que el municipio no tiene competencia en lo relacionado con las comunicaciones, sin embargo el municipio hizo pesar la ordenanza por medio del Juzgado de Faltas, clausurando los accesos al predio donde se encuentran instaladas las antenas e intimando al traslado de la misma.

En el caso de Telecom hubo un acuerdo para un traslado definitivo, esta empresa desmanteló su antena, que se encontraba ubicada sobre calle Saravia y se trasladó en forma provisoria a un predio cercano al barrio 25 de Mayo.

En el caso de la empresa Movistar, sus autoridades desconocieron por completo la ordenanza vigente y se niegan al retiro de la antena.

Por este medio gráfico realizaron un descargo sobre la situación planteada por el municipio de Güemes, denunciando la inconstitucionalidad de la medida adoptada.

Sobre estas declaraciones, la doctora Débora Ramírez, jueza del Tribunal de Faltas; el secretario de Gobierno municipal, Walter Segerer, y miembros del Concejo Deliberante, brindaron una conferencia de prensa para aclarar puntos planteados por Movistar en la nota periodística: “La empresa Movistar hizo una presentación de inconstitucionalidad en contra de la ordenanza vigente, sin embargo este pedido fue rechazado por la Cámara Federal Nº 1 y el rechazo fue ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones. No hay discusión posible entonces sobre que la relocalización de la antena es de competencia municipal”, afirmó Débora Ramírez.

Existe una presentación de instancia superior, pero que aun no está resuelta: “Ellos presentaron un recurso ahora a la Corte Suprema, pero eso no está resuelto, por lo tanto no es inconstitucional la ordenanza, el municipio no puede dejar de hacer valer una norma porque ellos hayan presentado un recurso, la norma está en plena vigencia, la facultad del juzgado a mi cargo es aplicar las normas vigentes y es lo que hice”.

Sobre las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa Movistar, el secretario de Gobierno, Walter Segerer expresó: “Movistar trata de asustar a la población diciendo que se van a quedar sin servicio, lo que no es cierto. Lo hacen para tratar de incumplir con la normativa, que es muy clara y dice que ellos se deben trasladar a un lugar especifico”. Sobre las consecuencias que esta medida puede traer a los usuarios, la doctora Ramírez dijo: “Ellos no tienen derechos adquiridos, no tienen medidas cautelares vigentes y ya se dijo que es constitucional, no vamos a tomar medidas que afecten a la población, la ordenanza va en total beneficio de la comunidad”.