Peso a peso, los millones que gastó Juventud Antoniana

Casi un millón de pesos pagó Juventud Antoniana en concepto de “entrenador”, solo de “entrenador”, en la última temporada del Torneo Federal A que disputó entre septiembre del año pasado y marzo de este año. Esos técnicos fueron Víctor Nazareno Godoy y Gustavo Módica. El primero ganaba 120 mil pesos por mes, se marchó en diciembre y embolsó 720 mil pesos en total (incluyó a sus colaboradores). Módica dirigió tres meses, pero cobró solo dos, según los 120 mil pesos que recibió por todo su trabajo, con un sueldo de 60 mil pesos al mes. Esto es solo el inicio y las primeras cifras de un detalle que José Muratore dio a conocer a los medios. Un informe que delata los millones de pesos que utilizó Juventud Antoniana para darle participación a su equipo en el torneo que organiza el Consejo Federal.

Las imputaciones del dinero generan polémica y dudas, pese a que el presidente antoniano está convencido que darlos a conocer fue lo mejor, no solo para ganar transparencia, sino para mostrar la triste realidad del club y prometer que optimizará los recursos en el próximo torneo. “Con esto aprendí a que debo cambiar. Me he equivocado, lo reconozco”, dijo.

El detalle de lo que gastó Juventud durante la competencia habla también de cierto despilfarro, y Muratore lo asumió. Entre los jugadores, y a contramano de lo que se pensó en el ambiente, no fue Gustavo Balvorín el que más plata recibió, sino Diego Pave y Pablo Garnier. El goleador ganó 40 mil pesos por mes; el arquero y el volante recibieron 45 mil cada uno.



A la altura del delantero tucumano estuvieron el Ratón Ibáñez y Juan Pablo Cárdenas. En el ranking de sueldos siguen: Cesar More, con 37 mil pesos; Lucas Acosta, Yony Angulo, Omar Bellone, Lucas Espíndola, Carlos Ramadán y Hernán Lillo, entre otros, y todos cobraron 35 mil pesos cada uno. ¿Y la Chancha Zárate? Tuvo un ingreso de 30 mil mensual, lo mismo que Claudio Acosta, Joaquín Iturrieta y Juan Mulieri.

Solo en sueldos de jugadores Juventud gastó 885 mil pesos por mes, que sumado a los 120 mil pesos de Godoy o los 60 mil de Módica la cifra se eleva a 1 millón aproximadamente. En todo el torneo, el gasto de sueldos superó los 11 millones de pesos. Y cabe una aclaración: en la nómina que emitió el santo se contabilizaron más de 12 meses de sueldos. “Fue una inversión que salió mal, pero lo hice pensando en ascender”, contó Pepe y luego admitió: “Juventud gastó mal su plata, y tiempo también”.

No obstante, la erogación en el plantel fue un par de millones de pesos más, según la planilla que hace mención a los pagos de alquileres de viviendas de los futbolistas. Lucas Espíndola y su familia le hicieron gastar a Juventud 25 mil pesos por mes. Vivía en un hotel. “No lo hago nunca más”, prometió el dirigente. El resto de los alquileres presentan números acordes con los valores del mercado. La vivienda más cara fue la del Ratón Ibañez, la cual se pagó 14 mil pesos por mes. En concepto de alquileres, Juventud gastó 2.339.000, entre 10 y 12 meses.

El presidente de Juventud tiene en mente dos alternativas para el próximo torneo: que el club pague solo un sueldo y le encomendará a cada jugador que se encargue de su vivienda; o bien alquilar una pensión con 10 o 12 habitaciones. También aclaró que el 90% del plantel pasado no continuará en el club.

Pero jugar el Federal A significó, además, viajes y concentraciones. Exactamente 15 excursiones debió realizar el plantel (dos por Copa Argentina). Por ejemplo, el traslado a Posadas para enfrentar a Guaraní por la quinta fecha, el santo gastó 153.509 pesos (viaje, hotel y comida).

El detalle de estos pagos están desdoblados en las planillas que se dieron a conocer y reúnen un monto completo de 1.543.432 pesos (763.500 en transporte y 779.932 pesos entre hoteles y comidas).

Más tristes son los números de las recaudaciones y gastos de los 15 partidos como local (dos por Copa Argentina). Juventud terminó con saldos negativos en cinco encuentros, mientras que en el resto de los partidos terminó con saldos positivos pero muy bajos (entre 60 y 15 pesos de “ganancia”). Solo en los dos clásicos tuvo buenos dividendos, de 318 mil pesos y 296 mil pesos. Además, el santo tuvo que negociar con la Policía pagos por fuera del cronograma de cada partido en concepto de adicionales (aproximadamente 30 mil pesos por encuentro), lo que sumó un gasto de 373.866 pesos en la temporada.

Pasando en limpio, Juventud recaudó en todo el torneo 2.208.220 pesos, pero gastó 1.853.558, con lo cual obtuvo a lo largo de 9 meses de competencia un saldo positivo de 354.662 pesos. Nada en comparación con lo que gastó en toda la temporada por todo concepto.

También hubo “gastos de caja diaria” durante 7 meses, por $126.334, es decir, $18.047,7 por mes, $601,5 por día.

Ahora, si sumamos todos los pagos (sueldos, alquileres, viajes y concentraciones, más gastos diarios), la inversión total de Juventud para poner a su equipo en competencia fue de $ 15.512.834. Si a esos 15 millones lo dividimos en 8 meses (1 mes de preparación y 7 de torneo), el club gastó $1.939.104 por mes.

¿Cómo hizo Muratore para afrontar esos gastos? El Gobierno aportó cerca de 2 millones de pesos con el subsidio, de las recaudaciones solo quedaron 354 mil pesos y de la cuota social ingresó en todo ese tiempo apenas 217 mil pesos. “El resto lo conseguimos con aportes de los sponsors privados”, sostuvo Muratore. Aún así, Juventud quedó debiendo 2.400.000 aproximadamente, según las palabras de su presidente.

“No tengo nada que esconder, si me callo otorgo, entonces preferí mostrar los números. Aprendí mucho de todo esto”, aseguró. “Y todo lo que gastó Juventud está debidamente documentado”, concluyó.

El detalle

SUELDOS

Cuerpo técnicos Importe mensual Total de la temporada

Víctor Godoy 120.000 720.000

Gustavo Módica 60.000 120.000

Total 840.000

Jugadores Sueldo mensual

Claudio Acosta 30.000

Lucas Acosta 35.000

Yony Angulo 35.000

Juan Antunes 20.000

Gustavo Balvorín 40.000

Omar Bellone 35.000

Juan Cárdenas 40.000

Lucas Espíndola 35.000

Gustavo Ibáñez 40.000

Joaquín Iturrieta 30.000

Javier Marín 25.000

Carlos Medina 30.000

Gonzalo Menendez 25.000

César More 37.000

Juan Mulieri 30.000

Diego Pave 45.000

Carlos Ramdán 35.000

Fernando Tantoni 30.000

Leandro Zárate 30.000

Pablo Garnier 45.000

Maxi Gómez 35.000

Luciano González 35.000

Hernán Lillo 35.000

Juan Lovato 33.000

Emanuel Pennisi 35.000

Adrián Reta 30.000

José Amador 10.000

Total mensual 885.000

Total temporada 11.505.000

ALQUILERES

Jugador Monto Tiempo

Gonzalo Menendez 80.833 6 meses

Juan Lovato 80.833 6 meses

Juan Antunes 80.833 6 meses

Diego Pave 80.833 6 meses

Emauel Pennisi 80.833 6 meses

Hernán Lillo 80.833 6 meses

Gustavo Ibañez 168.000 12 meses

Gustavo Balvorín 144.000 12 meses

Pablo Garnier 72.000 6 meses

Yony Angulo 70.000 10 meses

Omar Bellone 120.000 10 meses

Lucas Acosta 135.000 10 meses

Claudio Acosta 144.000 12 meses

Lucas Espindola 250.000 10 meses

Maxi Gómez 72.000 6 meses

Carlos Medina 168.000 12 meses

Juan Mulieri 120.000 12 meses

César More 162.000 12 meses

Diego Pave 87.000 4 meses

Joaquín Iturrieta 72.000 12 meses

Juan Bautista 70.000 10 meses

Total 2.339.000

CONCENTRACIONES, ALOJAMIENTOS, COMIDAS

Fecha Hotel Concepto Importe

01/08/17 Los Arcos Pretemporada 264.000

01/0917 Il Postino Restobar Almuerzo jugadores 5.445

06/10/17 Resto. Don Juan Cena jugadores 5.016

08/10/17 Julio César Comica jugadores 44.706

09/10/17 Julio César Alojamiento jugad. 18.787,20

26/10/17 - Cena jugadores 5.000

28/10/17 Julio César Alojamiento y comida 49.882,50

29/10/17 El Cruce SRL Comica jugadores 1807

05/11/17 Catalina Park Comida jugadores 25.040,80

05/11/17 Catalina Park Alojamiento 13.854,5

11/11/17 Panatel SA Alojamiento y comida 42.380

19/11/17 Panatel SA Alojamiento y comida 42.320

06/12/17 Panatel SA Alojamiento y comida 43.720

29/01/18 Catalina Park Alojamiento 13.388,50

30/01/18 Eventos Catalinas Comida jugadores 22.960

11/02/18 Hotel Regina Alojamiento y comida 39.960

03/03/18 Julio Cesar Alojamiento y comida 54.010

11/03/18 Catalina Park Alojamiento y comida 37.134.90

11/03/18 - Cena jugadores 3.780

18/03/18 Panatel SA Alojamiento y comida 46.740

VIAJES

28/09/17 Salta - Corrientes 62.000

06/10/17 Salta- Posadas 85.000

19/10/17 Salta - Palpalá 8.500

26/10/17 Salta Corrientes 85.000

04/11/17 Salta- Tucumán 25.000

09/11/17 Salta-Formosa 72.000

17/11/17 Salta-Chaco 64.000

06/12/17 Salta-Chaco 60.000

27/01/18 Salta-Tucuman 26.000

07/02/18 Salta-Tucumán 22.000

09/02/18 Salta-Formosa 70.000

25/02/18 Salta-Jujuy 7.000

01/03/18 Salta-Posadas 85.000

10/03/18 Salta-Tucumán 26.000

16/03/18 Salta- Corrientes 66.000

Total 763.500



PARTIDOS

Vs. San Jorge / 17-09-17

Ambulancia 3.000

Porteros 10.000

Boleterías 4.200

Alquiler Martearena 8.000

Policia (adicionales) 30.933

Árbitros 20.684

Arbitros alojamiento 3.450

Liga Salteña 29.976

AFA - CF 16.548

--

Recaudación 186.590

Gastos 126.791

Diferencia 59.799



vs. Sportivo Patria / 24/09/17



Recaudación 132.280

Gastos 94.964

Diferencia 37.316

vs. Gimnasia y Tiro 18/10/17

Recaudación 483.070

Gastos 165.006

Diferencia 318.063

vs. Sarmiento - 24/10/17

Recaudación 144.510

Gastos 110.223

Diferencia 34.287

vs. Chaco For Ever - 30/10/17

Recaudación 52.850

Gastos 113.536

Diferencia -60.686

vs. Mandiyú - 15/11/17

Recaudación 55.310

Gastos 77.448

Diferencia -22.138

vs. Guaraní - 24/11/17

Recaudación 61.510

Gastos 84.022.56

Diferencia -22.512.56

vs. Altos Hornos Zapla - 02/12/17

Recaudación 64.120

Gastos 79.982

Diferencia -15.862

vs. Crucero del Norte - 10/12/17

Recaudación 22.370

Gastos 72.958.49

Diferencia -50.588.49

vs. Gimnasia y Tiro - 19/01/18

Recaudación 402.700

Gastos 105.792

Diferencia 296.908

vs. Guaraní - 04/02/18

Recaudación 108.910

Gastos 79.642.03

Diferencia 29.267.97

vs. San Jorge - 15/02/18

Recaudación 158.770

Gastos 123.909

Diferencia 34.861

vs. San Jorge - 21/02/18

(Copa Argentina)

Recaudación 102.530

Gastos 74.369

Diferencia 28.160

vs. Mandiyú - 18/02/18

(Copa Argentina)

Recaudación 105.290

Gastos 73.742.16

Diferencia 31.547.84

vs. Sportivo Patria - 07/03/18

Recaudación 127.410

Gastos 97.308

Diferencia 30.101

vs. Zapla - 22/03/18

(se jugó a pueras cerradas)

Total de recaudaciones 2.208.220

Total de gastos 1.479692

Adicional de policías 373.866

---

Diferencia 354.662