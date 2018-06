“Tenemos que estar más atentos para cuidar a los más vulnerables”

Por Carlos Russo

De perfil bajísimo, forma parte del círculo áulico de Mauricio Macri y habla de la difícil coyuntura.

Usted además de estar a cargo de la seguridad del Presidente, es una de las personas que forman parte de su entorno íntimo ¿Cómo lo ve a Macri?

Lo veo muy bien, es un placer trabajar con él. Es el que tiene el espíritu más sólido, es el que está más optimista y sobre todo es el que tiene la mayor claridad en los momentos de mayor confusión o cuando estamos con alguna turbulencia. Y eso para el equipo es clave porque como líder del equipo te marca el norte, te da tranquilidad para trabajar y banca. Está muy bien y muy entusiasmado. Y totalmente consciente del esfuerzo que están haciendo los argentinos. Y convencido de que es el mejor camino y el único que nos va a llevar a que la Argentina crezca por 20 o 30 años y que los niveles de pobreza bajen sensiblemente, que es lo que pidió que se mida. Que se mida el éxito de su Gobierno en función de ese índice. Así que está con todas las pilas puestas.

El Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza está en aumento.

Ese tema siempre me preocupa porque es una situación muy delicada, vinculada a la actividad económica y a la suba de la inflación, a lo que se suma el lío cambiario... por supuesto que nos preocupa pero tenemos la convicción de que el camino es por acá. El presupuesto que propusimos el año pasado y que se votó destina más del 76 por ciento a cuestiones sociales. Pero nos pone en un lugar de estar más atentos para cuidar a los más vulnerables para transitar este camino complejo.

Hay dudas de que eso alcance.

Perfecto, pero incorporamos un millón de chicos a las asignaciones familiares, subimos el piso de Ganancias y cambiamos las escalas, el aumento en la AUH. Hay una serie de medidas para contrarrestar el impacto de la inflación en la población más vulnerable: la Reparación Histórica a los jubilados, la Tarifa Social, que la reciben una de cada tres familias. Tenés herramientas que a partir del aumento de la inflación, que no estaba previsto, permiten atender esas situaciones.

Sin embargo hay un creciente descontento, que incluso lo reflejan las encuestas.

No comparto que sea reflejado en las encuestas en los términos que vos lo planteás. Creo que hay una situación bastante particular: hay un mal humor,y hay un enojo, pero hay un entendimiento de por qué y para qué. De por qué se aumentan las tarifas, de porqué hay inflación en este país... Yo creo que desde la dirigencia política se subestima al ciudadano. Y el argentino sabe que este país arrastra problemas de inflación y déficit desde hace 90 años y que nada es gratis y por más que antes te hacían creer que había cosas gratis, siempre se terminaba pagando de alguna manera. Obviamente que a nadie le hace gracia que le aumenten los servicios y que tiene que destinar más plata de lo que cada uno gana por mes... eso genera mal humor. Hoy conviven las dos cosas, el entendimimiento y el mal humor. Lo que nosotros no vemos reflejado es que eso tenga impacto electoral: Cambiemos está muy bien.

¿No temen que ese mal humor se vaya estructurando alrededor de una mayor conflictividad ?

Creo que hay que separar. Hay una pequeña minoría en términos relativos que busca la conflictividad social, que cree que el apriete y la extorsión son las que hay que llevar adelante, pero vemos una enorme mayoría que decidió dejar eso atrás, cambiar y no banca ese tipo de actitudes. Esos se radicalizan y a la vez se hacen minoritarios.

Hay impactos distintos ¿no? Una cosa es que hagan una marcha en una plaza y otra que corten las rutas.

Sí, sí, obviamente, pero no deja de ser minoritario. Trabajaremos en el tema y veremos la resolución por distritos.

En Salta crece la preocupación por determinada paralización en la obra pública. De hecho Urubey se lo planteó a Macri en la reunión de Cachi ¿Es posible que haya una revisión de eso o ya es así, las que se pararon se pararon?

Todas las que están realizándose no se van a parar, pero sí se decidió que no arranca ninguna nueva este año.

¿Creés que hay un problema en el mensaje político de Cambiemos, que algunas cosas no fueron explicadas cabalmente?

Eso es algo que nos va a compañar por el resto de nuestras vidas... lo que creo es que siempre se puede hacer mejor, pero estamos contentos con la comunicación, creo que en su mayor parte se entiende y es reconocida, pero hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Aunque también tenés a parte de la oposición que también comunica y genera confusión. Esta es una sociedad que tiene desilusión tras desilusión hace muchos años, entonces es entendible que descrea y lo más efectivo es la concreción, no es una cuestión de engancharse a ver quién gana la discusión. Esto es dinámico y no hay que subestimar al argentino, es infantil creer que porque alguien le dice alguna cosas inmediatemante se lo va creer. Esto lleva tiempo y se construye con coherencia y consistencia. En ese sentido, creo que la comunicación del Gobierno y del Presidente tiene esos atributos. Macri dice la verdad, aunque sea dolorosa y sin pensar en una conveniencia política. Hay que decir la verdad y no pensar que esa realidad no existe. Y eso la gente lo reconoce y valora. Se entienden los problemas que arrastramos y por eso el reconocimiento y el apoyo.

¿No se lo expone al Presidente cuando habla de las necesidad de usar lamparitas Led por ejemplo?

Se hacen campañas sobre las lamparitas Led pero el Presidente entiende que hablar de eso es una manera de cuidar a los argentinos, porque cuando él habla la escucha es mayor. Y es muy importante para él que baje el consumo de energía porque es esencial para el desarrollo. Nosotros vamos a la casa de la gente y tenemos que combinar lo micro con lo macro. Y la palabra del Presidente es una voz que se escucha, que tiene amplitud de llegada enorme para transmitir el cambio cultural. Y usamos todas las herramientas para lograrlo.

¿Presunción de la Economía en los próximos meses?

El primer trimestre fue muy sólido, luego vino la turbulencia cambiaria y la sequía, no fueron buenas y para fin de año esperamos números positivos. Y el acuerdo con el FMI despeja la incertidumbre de financiamiento.

Pero con menos crecimiento en 2018… ¿un punto del PBI?

No lo sé, me cuesta hoy hacer esa estimación porque se están recalculando todas las variables, pero va a ser positivo. El año próximo va a ser mucho mejor.

¿El acuerdo con el FMI provocará una retracción?

No se va a generar ninguna retracción en la economía, porque está en sintonía con la baja de déficit, donde quedó demostrado que la economía también crece. Y sobre todo, porque el ahorro del gasto se hace desde el sector público, por eso no va a generar una retracción en el crecimiento, sino todo lo contrario.

¿Caerá la obra pública?

Estamos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de este país. En este contexto, se va a reconfigurar el escenario sin embargo y en función de todo el trabajo y el éxito que está teniendo la participación público privada va a reemplazar con creces lo que se modifique.