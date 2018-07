México se pone en el camino de Brasil

Ya con Alemania, el último campeón, Argentina, Portugal y España afuera del Mundial, Brasil reinicia su sueño de ser campeón hoy frente a México, en Samara, desde las 11 (de Argentina), en un duelo con aroma a clásico en octavos de de final.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya se marcharon a casa, por lo que Neymar tiene la gran oportunidad de dar el salto definitivo y por fin ponerse a la altura de la dupla que ha dominado el fútbol mundial en la última década.

Enfrente estará México, que vivió una montaña rusa de emociones en la primera fase; desde el hito de la victoria ante Alemania (1-0) al descalabro contra Suecia (3-1), pasando por un triunfo convincente ante Corea del Sur (2-1).

La verdeamarela y el “tri” tienen una larga historia común. En los mundiales se cruzaron en cuatro ocasiones, con un balance favorable de tres victorias y un empate para la cinco veces campeona mundial.

México, que no ha logrado marcarle un gol (11 tantos en contra), se aferra al 0-0 cosechado hace cuatro años, cuando Memo Ochoa firmó un recital de atajadas en Fortaleza.

“El favoritismo viene de ustedes (los periodistas), la camiseta no gana partidos, tenemos el ejemplo de Alemania, con todos los jugadores que tiene y todo el favoritismo, y cayó en la primera fase”, recordó el volante Casemiro.

“Es un partido único, irrepetible, extraordinario. Brasil tratará de generar y nosotros vamos a tratar de competir”, señaló el entrenador mexicano Juan Carlos Osorio, que reconoció su error al repetir alineación en la tercera jornada.

Para el técnico brasileño Tite la principal duda es la presencia de Marcelo en el lateral izquierdo. El jugador del Real Madrid sufrió un golpe en la espalda en el triunfo 2-0 ante Serbia y fue sustituido por Filipe Luis, que entraría en el once si su compañero no llega para el duelo de hoy.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho, Casemiro - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus. DT: Tite.

México: Ochoa - Salcedo, Ayala, Álvarez, Gallardo - Layún, Herrera, Vela, Guardado (cap), Lozano - Hernández. DT: Juan Carlos Osorio.