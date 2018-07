Sampaoli no se quiere ir, la AFA espera su renuncia

La información fue difusa desde Bronnitsy. Pero sí hubo un punto en común entre todas las versiones que se dispararon en el triste domingo desde la concentración de la Selección: algo pasa con Jorge Sampaoli, su continuidad, por supuesto, no está asegurada.

El entrenador de Casilda había manifestado, posderrota y eliminación contra Francia en los octavos de final del Mundial, que no evaluaba la posibilidad de alejarse y que tenía fuerzas para continuar. Sin embargo, no existe, o al menos no hubo indicios del mismo convencimiento por parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, otro de los responsables del fracaso si los hay.

Sampaoli no tendría pensado renunciar y eso es lo que esperan los dirigentes para evitar pagar la millonaria cláusula de rescisión del contrato, cerca de 20 millones de dólares, que vence en el 2022. A la luz de los hechos, terminó siendo un despropósito de quienes cortan el queso.

Una segunda salida sería el común acuerdo por una cláusula más baja, lo cual algunos dieron por hecho anoche desde Moscú.

Tapia, en tanto, no se manifestó públicamente al respecto pero sus laderos fueron los que filtraron de un modo u otro lo que piensa el presidente. Los enviados especiales de distintos medios argentinos contaron sobre las tímidas charlas que mantuvieron el máximo dirigente con Sampaoli mientras los jugadores se despedían, Rusia hacía la heroica contra España y Croacia sufría para eliminar a Dinamarca. Ni una sola palabra se habría pronunciado sobre el futuro del DT en el seleccionado, el desencanto no tiene vuelta atrás.

Daniel Angelici, también responsable directo de la contratación de Sampa, fue testigo presencial del triste día después y tampoco estaría de acuerdo con la continuidad del técnico.

No obstante, el técnico podría ganar esta pulseada con el apoyo de una minoría dirigencial que prioriza el bolsillo de la AFA y que prefiere darle una nueva oportunidad en la Copa América Brasil 2019. Y el “Pelado”, por su parte, cree que ahora sí puede armar “su” Selección, luego de la caída de los caudillos que impusieron sus ideas (Mascherano y Biglia) y con otros que están próximos a retirarse (Higuaín, Di María, Agüero). ¿Y Messi? Consultarle nuevamente la designación de un próximo entrenador sería caer en los mismos errores que condujo al nuevo fracaso.

La AFA espera que Sampaoli renuncie y hasta se habla de un plan de desgaste. También estaría pasando factura por el perjuicio económico que implicó no jugar el amistoso en Israel antes del Mundial.

“La guita me la van a tener que pagar; a estos no les voy a regalar nada”, le comentó el DT a sus íntimos, según señaló el sitio Infobae.

A partir de mañana, cuando arriben al país el técnico, los dirigentes y jugadores, se conocerá concreta y oficialmente el final de esta historia que ha sido de terror.

Los candidatos de siempre

Mientras Sampaoli resiste en el cargo, volvieron a aparecer en escena los nombres de los posibles sucesores, quienes encabezarían la reconstrucción de la Selección. Lógicamente, el primero de la lista es Marcelo Gallardo (River Plate), pero es difícil pensar que Tapia le quitaría el técnico a Rodolfo D’Onofrio. También resurge con fuerza Diego Simeone (Atlético de Madrid). Más atrás aparecen Matías Almeyda (ex-Chivas), Mauricio Pochettino (Tottenham) y Ricardo Gareca (no definió su continuidad como DT de Perú).