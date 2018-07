La velocidad de Francia contra el contragolpe de manual de Bélgica

Francia y Bélgica chocarán hoy en San Petersburgo a las 15 (hora argentina) en la primera semifinal del Mundial de Rusia, un partido que opondrá dos visiones del fútbol distintas: la capacidad atlética de los galos contra el talento ofensivo de los Diablos Rojos.

Los belgas, de la mano del seleccionador español Roberto Martínez, alcanzan una semifinal mundialista por segunda vez e su historia. En la primera, en 1986, la Argentina de Diego Maradona les privó de la final.

Esta vez, y tras dos fracasos consecutivos en el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016, la generación dorada belga parece llegar en plena madurez y tiene la oportunidad histórica de luchar por el título.

“Roberto Martínez le dio a esta generación la cultura del triunfo, era lo que le faltaba” a los Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Romelu Lukaku y compañía, aseguró Jean-François de Sart, el técnico de la selección olímpica que alcanzó las semifinales en Pekín 2008 y que ya contaba en sus filas con varios de los integrantes actuales del equipo.

Bélgica es el equipo que más goles marcó en la competición (14 en cinco partidos) y hasta nueve jugadores festejaron en el torneo. Es también el único equipo que ganó todos sus partidos y mantiene una racha de 24 sin perder (19 victorias y 5 empates), un récord para la selección de ese país.

Para este partido, Martínez no podrá contar con Thomas Meunier, sancionado, y al carril derecho lo podría ocupar Nacer Chadli, mientras que Yannick Carrasco volvería al once titular. Otra duda estará en la zona media, ya que el técnico podría repetir la fórmula que tan buen resultado le dio en cuartos contra Brasil, con Marouane Fellaini apoyando a Axel Witsel en la contención; o podría volver a una fórmula algo más ofensiva, con De Bruyne retrasado y Dries Mertens entrando para formar parte del trío atacante junto a Hazard y el goleador Lukaku.

Frente al derroche de talento ofensivo belga, Francia opondrá su fortaleza defensiva, que nace de la extraordinaria capacidad atlética de sus jugadores, sobre todo en el medio, con NGolo Kanté, Paul Pogba y Blaise Matuidi, que regresará al equipo tras cumplir un partido de suspensión.

El DT Deschamps no modificaría su ataque, dado el valor que el seleccionador da al trabajo realizado por Olivier Giroud para que brillen las dos estrellas, Griezmann y Mbappé. Y tampoco en su defensa, que, salvo los 3 goles recibidos ante Argentina, mantuvo la valla invicta en 3 de sus 5 partidos jugados.



Griezmann: "Teníamos más presiones en la Eurocopa que acá"

El atacante Antoine Griezmann percibía “un poco más de presión” como integrante de la selección francesa hace dos años en la Eurocopa que su país albergó, que ahora en el Mundial de Rusia.

“En la Eurocopa había un poco más de presión porque, como era en Francia, nos dábamos cuenta de qué hacíamos y de la repercusión que eso tenía”, explicó el delantero del Atlético de Madrid en los medios de comunicación de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Francia fue subcampeona de esa Eurocopa 2016, cayendo 1-0 en la prórroga de la final ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, y Griezmann fue elegido el mejor jugador de aquel torneo, además de ser el máximo anotador (6 conquistas), siendo esta una especie de revancha para muchos futbolistas de la actual generación francesa.

Consultado sobre el partido de esta tarde ante los belgas, Griezmann estimó que su equipo debe “ser fuerte atrás y luego, las pocas ocasiones que habrá, intentar aprovecharlas para sacar adelante el partido y ponerlo a nuestro ritmo”.

Para el delantero del Atlético de Madrid, la selección de Bélgica “tiene una gran trayectoria y gran jerarquía individual en todos sus jugadores”, y por ello insistió en la necesidad de “trabajar bien defensivamente”.

En el plano personal, Griezmann estimó que está yendo de menos a más en el torneo, y que cada vez se siente mejor, por lo cual está ilusionado con hacerlo bien en la semifinal y con alcanzar la soñada final del Mundo, a la que la selección gala llegó dos veces en los últimos 20 años (campeón en 1998 en su país y subcampeón en Alemania 2006, perdiendo en aquella ocasión la final en definición por penales frente a Italia).

“Esta semifinal es un partido de los que me gustan jugar: o ganás o estás fuera, ahí es donde se ve el nivel de los jugadores y para qué están hechos. Yo estoy mejor, con confianza, y termino mejor los partidos, me recupero más rápido. No estoy cansado”, sonrió.



las formaciones

FRANCIA BÉLGICA

H. Lloris T. Courtois

B. Pavard T. Alderweireld

R. Varane V. Kompany

S. Umtiti J. Vertonghen

L. Hernández N. Chadli

N. Kante A. Witsel

P. Pogba M. Fellaini

B. Matuidi Y. Carrasco

K. Mbappé K. De Bruyne

A. Griezmann E. Hazard

O. Giroud R. Lukaku

DT: D. Deschamps DT: R. Martínez

Jornada: Semifinal

Estadio: Krestovski (San Petersburgo)

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

Hora de inicio: 15 (de Argentina)

Transmite: TV Pública y Direc TV