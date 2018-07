Richard Sánchez es nuevo refuerzo de Independiente

Independiente arregló en las últimas horas la incorporación del paraguayo Richard Sánchez, pero por una cuestión de cupos, todavía no se sabe si se incorporará ahora o a partir del año próximo.

El rojo cerró la compra en 4.200.000 de dólares por el 80 por ciento del pase con Olimpia, que conservará todavía un 20.

Sánchez, que también había sido buscado por Racing, depende de la rescisión de contrato de Fernando Amorebieta para llegar a la institución.

Si el venezolano finiquita su vínculo ya que no será tenido en cuenta por el entrenador, y Ariel Holan decide no sumar otro extranjero, el paraguayo viajará a Argentina para realizarse la revisión médica y ponerse a disposición a partir del último semestre de este año.

Sin embargo, si esto último no ocurriese, se quedará en Olimpia y se calzará la camiseta del rojo en 2019.