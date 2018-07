El talento salteño es una fuente inagotable y jamás deja de parir cantores

Está listo para vivirse mañana miércoles el evento denominado “La Velada”, que se cumplirá en el Teatro de la Fundación Salta, General Güemes 434, a partir de las 20.30. Contará con la participación de: Los del Predio (folclore) y los solistas: Lucía Díaz de Vivar (jazz pop) y Gerónimo Alderete (folclore), además de la participación del escritor Ignacio Chesa.

Los del Predio, joven conjunto de folclore tradicional, surgido en la ciudad de Salta, cuyo incentivo más fuerte es el de no dejar que marchite el legado musical salteño. Con menos de un año de vida ya recorrieron varios escenarios del circuito de las fiestas patronales del interior de la provincia, con gran aceptación, no sólo del gauchaje salteño, sino también del público amante de nuestras tradiciones.

Conformado por tres voces, dos guitarras y un bombo, sus integrantes son: Andrés Bloser, Sebastián Dávalos y Julián del Cerro.

Lucía Díaz de Vivar, artista salteña cuya música nace del género canción para extenderse a lenguajes del jazz y música contemporánea. A fines de 2015 editó su álbum debut “Eterno interín”, con el apoyo del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y la plataforma de financiamiento colectivo Ideame.

Llevó su música de forma activa por los escenarios salteños y en múltiples presentaciones por ciudades de Buenos Aires, Córdoba y el interior de Salta. A principios de 2017 creó el grupo Me Bajó el Santo, junto a Gala Soler (saxofonista) en donde versionan clásicos en inglés de pop y jazz. Junto a la banda han recorrido los escenarios de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero y se destaca su actuación en el Festival Salta Jazz 2017. En esta ocasión, adelantará temas de su segundo trabajo discográfico que se encuentra en la etapa final de preproducción desde una óptica más libre y con mayor improvisación.

Gerónimo Alderete, joven cantor nacido en Salta. El mismo dio sus primeros pasos en la música a los 15 años formando el dúo “Zamba Adentro”, presentándose en diversas peñas y festivales. Su música fue tomando forma entre el estudio y su pasión por el canto, hasta que en el año 2015 grabó su primer trabajo como solista, el cual lleva de nombre “Hoy Canto”, desde entonces su presencia en diferentes acontecimientos musicales es una constante. Actualmente se encuentra grabando algunas canciones con miras a un nuevo proyecto.

En la parte de letras estará Nacho Chesa, quién propone para esta ocasión, algo que será muy emotivo y en un formato poco usual para un escenario salteño. Es autor de los libros: Sentires, Vorágine y de la novela Anselmo. Creador, organizador y productor de múltiples eventos culturales tanto en Salta como en Capital Federal, a lo largo de varios años.

Una noche especial

“La Velada” es un evento cultural que busca fomentar y fortalecer diferentes manifestaciones artísticas, ya sean musicales o literarias en el marco de una misma noche, conjugando diversos estilos y todo en una distendida, cálida y amena puesta en escena, para que el público pueda disfrutar de un evento lleno de acordes y emociones.

Este formato pretende alentar a que nuevos músicos tengan la posibilidad de desempeñarse en un espacio propicio para el desarrollo de sus expresiones artísticas. A su vez que la literatura sea quien hilvane las melodías, más allá de los géneros musicales.

La conducción de la noche musical estará a cargo de Gonzalo Guzmán, conductor de Argentina canta así (Radio Nacional) y del programa Cuarto Intermedio.