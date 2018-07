Capturan en Australia un cocodrilo gigante de casi cinco metros

Las autoridades australianas capturaron a un cocodrilo de agua salada de casi 5 metros de largo, uno de los más grandes de los que se tenga registro, para evitar que llegara a una zona habitada, dijo el martes el Departamento de Turismo.

Con un peso de 600 kilos, el cocodrilo de 60 años es el de mayor tamaño encontrado hasta ahora en el río Katherine, en el remoto Territorio del Norte en Australia. Fue trasladado a vivir a una granja de cocodrilos.

El cocodrilo gigante capturado en el río Katherine. A su lado un ejemplar más pequeño

Los guardias forestales capturaron al cocodrilo macho de 4,7 metros a 60 kilómetros río abajo del pueblo de Katherine el lunes después de sedarlo, informaron los medios. Habían estado persiguiéndolo desde que lo avistaron por primera vez en 2010.

Fauna exótica y peligrosa

Conocida por su fauna exótica y a veces peligrosa, entre la que se encuentran tiburones y diablos de Tasmania, Australia es hogar de más de 150.000 cocodrilos. Las autoridades los alejan de la población de manera rutinaria.

Justo ayer lunes, la Policía de la ciudad de Venice, en la costa suroeste de Florida, atrapó en un parque a un caimán de 4 metros, que puede ser el de mayor tamaño jamás capturado en 20 años en ese condado, informaron las autoridades.

Un video divulgado también por la Policía del condado de Sarasota muestra al gigantesco reptil con cinta adhesiva alrededor de sus fauces en el momento en que es sacado del agua en el Shamrock Park.

VIDEO of the 13ft monster we assisted @MyFWC with Sunday at Shamrock Park. As a reminder, this gator was captured as part of an investigation being conducted by FWC. Several men used a winch to pull him safely from the water. This concludes our involvement in the investigation. pic.twitter.com/6QR5Knb4S9