Por un lugar en la final: Inglaterra - Croacia

Inglaterra, el creador del fútbol que se coronó en 1966, y Croacia, de corta historia en los Mundiales, jugarán hoy desde las 15 en Moscú, en el estadio Luzhnikí, en la segunda semifinal de Rusia 2018, un partido entre un equipo letal en la táctica fija y otro eficaz en la posesión. Será dirigido por el turco Cuneyt Cakir.

Los ingleses obtuvieron su boleto a semifinales al vencer por 2 a 0 a Suecia, mientras que los croatas lo encontraron en los penales al eliminar al elenco anfitrión con un 4 a 3 luego de un dramático empate 2 a 2 en 120 minutos.

Los ingleses, con su capitán y estrella Harry Kane dominando la tabla de goleadores con 6 tantos, vuelven a las semifinales de una Copa del Mundo 28 años después de alcanzarla en Italia 1990 con Gary Lineker como abanderado.

Los croatas, guiados por el cerebro Luka Modric, van tras los pasos de aquel equipo de Davor Suker, Zvonimir Boban y Robert Prosinecki que alcanzó el tercer lugar en Francia 1998, en su primera participación mundialista tras la independencia del país siete años atrás.

El técnico Gareth Southgate ha hecho de Inglaterra un equipo balanceado, sin una megaestrella que eclipse a los demás, pero lo mejor de su tarea ha sido volver a las fuentes con el estilo que a los ingleses le dio dividendos en el pasado: la pelota detenida y el juego aéreo.

Ocho de los 11 goles ingleses en Rusia nacieron en acciones de pelota detenida, bien desde un córner, un tiro libre o un penal. Y cinco del total de tantos se concretaron con cabezazos.

“Estamos creciendo aún, sabemos dónde estamos”, dijo el elegante entrenador de Inglaterra. “Hablamos con nuestros jugadores de que nuestra meta era quedarnos una semana aquí en Rusia, ahora nos quedan dos partidos y depende de el nivel que estos tengan”, agregó.

El seleccionador, de 47 años, tiene a todas sus piezas disponibles, por lo que repetiría la misma formación que derrotó a los escandinavos el pasado sábado en Samara, con Harry Kane y Raheem Sterling en el frente del ataque, y abastecidos por Dele Alli y Jesse Lingard.

Croacia de Zlatko Dalic funciona al compás de Modric y de Ivan Rakitic, quien interpreta perfectamente el sentir del crack del Real Madrid.

La nueva generación dorada croata se precia de un juego fluido, con rápidas transiciones, pero su arma de ataque es la posesión y circulación de la pelota, un estilo que no es precisamente el más característico de los países de los Balcanes.

“Son semifinales, yo diría que las posibilidades son 50-50. Respetamos a todos, pero no le tememos a nadie. Creemos en nosotros mismos. Solo pensamos en cómo jugar mejor”, aseguró el delantero Mario Mandzukic, que marcó un gol en el torneo.

Los croatas sufrirán para el choque contra Inglaterra la baja por lesión del lateral derecho Sime Vrsaljko, con un esguince en los ligamentos de la rodilla izquierda que sufrió ante Rusia el pasado sábado en Sochi. El resto del plantel está a disposición del director técnico croata.

La Selección de Croacia amagó varias veces con dar el zarpazo y ahora se tiene confianza de llegar a la final. Por eso, Mario Mandzukic no lo duda: “Ahora que estamos tan cerca, no lo podemos dejar escapar”.

Probables alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli, Ashley Young - Raheem Sterling y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Croacia: Danijel Subasic - Vedran Corluka, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Luka Modric - Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.