El Ratón Ibañez regresó a Juventud Antoniana

Mientras la dirigencia de Juventud Antoniana define con sus pares de Central Norte si se jugará o no el clásico amistoso (se jugaría el domingo por la tarde en el Martearena), el plantel continúa trabajando bajo las ordenes de Gustavo Módica.

El que se sumó ayer a los entrenamientos fue el Ratón Gustavo Ibáñez. El delantero tucumano participó de la práctica y trajo tranquilidad a todos los antonianos.

Otro jugador que llegó como refuerzo y ya entrenó con sus nuevos compañeros es el tartagalense Gustavo Mendoza, que viene de jugar en Villa San Carlos de Buenos Aires.

Cabe destacar que Juan Molina (ex Banfield) y Gastón González (ex Argentinos de Merlo) entrenan desde el lunes con el santo.

Entre hoy y mañana se espera por las llegadas del volante Julio Montero y lateral por derecha Nicolás Riveros.

Otro de los jugadores requeridos por el cuerpo técnico es el exdefensor de Gimnasia y Central Norte, Eduardo Burruchaga, aunque no habría muchas esperanzas por los números de la negociación.

El santo continuará hoy con los entrenamientos en el estadio Fray Honorato Pistoia.

Cabe destacar que Juventud Antoniana se medirá el jueves 2 de agosto, a las 21.10, con Rosario Central en el estadio de Unión de Santa Fe por los 32avos. de final de la Copa Argentina.