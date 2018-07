Nace otro debate:  darle descanso a Messi en la Selección 

Que Lionel Messi no sea parte en los inicios de la refundación de la Selección argentina. Es una idea que va ganando adeptos.

Hace unos días, fue el mítico Mario Alberto Kempes quien sugirió: “A Messi hay que dejarlo descansar de la selección porque está visto que no puede. Hay que llamar a los chicos que están en Argentina para empezar a trabajar. Después, si es necesario y tiene ganas, se incluye a Messi”.

Ahora fue el dirigente Nicolás Russo, presidente de Lanús, quien adhirió a la idea. “Yo digo lo que pienso, para bien y no para criticar. Messi es el mejor jugador de Argentina, pero evidentemente este grupo de jugadores en la Selección adquirió derechos que a mi entender se deben cambiar, y para eso tenés que cambiar el grupo”, opinó el reconocido dirigente.

“A Messi hay que darle descanso”, coincidió con el exgoleador de la Selección, “faltando un mes y medio para la Copa América (que se disputará en Brasil el año próximo), que el técnico lo convoque. Es mi opinión, se la diría a Sampaoli o a cualquiera que sea el entrenador”, concluyó Russo.

El presi Lanús también envió un mensaje para sus pares de la AFA. “Uno como dirigente también tiene que bajar línea para algunas cosas, no estoy diciendo que le vaya a armar la lista al entrenador, pero debe haber órdenes, después los máximos responsables son los dirigentes”.

A todo esto, Lionel Messi siguió refugiado en el silencio luego de la eliminación de la Selección. No se sabe nada del crack y no se lo ha visto en ninguna parte, ni siquiera en las redes sociales, a las cuales suele recurrir para mostrarse de vez en cuando tanto él como su mujer Antonella.

El que sí se mostró en las últimas horas fue Ángel Di María, quien además escribió en su Instagram: “Es difícil cuando las cosas no salen como uno se lo propone. Pero el fútbol tiene estas cosas. Ahora lo importante es levantarse y a SEGUIR LUCHANDO por ese sueño”. Fideo, al parecer, quiere y espera seguir en la Selección.