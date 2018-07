Scocco: "Puede llegar a ser mi última pretemporada”

El delantero Ignacio Scocco abrió este martes la puerta de un posible retiro en River, al asegurar que la que realiza en Estados Unidos podría ser “su última pretemporada”.

Con 33 años, Scocco se prepara para su segunda temporada en el club de Núñez, en el que rápidamente se metió a los hinchas en el bolsillo, a fuerza de goles y buenas actuaciones.

“A medida que van pasando, las disfruto más, pero se sufren también. Aparecen dolores que antes no aparecían. Tardás más en recuperarte después de un esfuerzo. Aprendí a disfrutarlas más, aunque parezca contradictorio. Disfruto el día a día, el minuto a minuto. Sea lo que sea. La exigencia física o trabajos con pelota, la juntada de jugar a las cartas, el desayuno. Ya soy un jugador en el fútbol grande. Puede llegar a ser mi última pretemporada”, explicó el delantero, quien anotó 15 goles en 22 partidos.

Scocco se refirió también a la posibilidad de formar dupla con Lucas Pratto, ya que “a corto plazo no es fácil el entendimiento con los compañeros”.

“Cuando me tocó llegar, eran todos nuevos para mí. Siempre cuesta un poco conocer a los compañeros. Con Lucas tuvimos un tiempo de adaptación y nos hemos conocido muy bien. Con Rodri (Mora) o Rafa (Borré) también. Cada uno sabe la mejor función de uno y cómo desenvolverse en la cancha. Para el DT es importante”, sostuvo.

En ese sentido, el exjugador de Newell°s negó una pelea con el entrenador Marcelo Gallardo cuando optó por Pratto en su lugar, a partir de sus recurrentes dolencias en la espalda.

“No, nunca. Lo que pasa es que si uno tiene que salir a desmentir cosas que se dicen de uno, tendríamos que estar todo el día desmintiendo. No es mi forma de ser. En Newell‘s lo mismo. No salí a desmentir en ningún momento cuando inventaban cosas. Cuando las cosas no van como uno pretende, siempre se dicen y hablan cosas para tratar de generar algo en la gente o un problema donde no lo hay”, dijo.