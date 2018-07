"No vienen a buscar soluciones sino a causar disturbios"

El jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez, recordó que "el desalojo se había concretado ya y al día siguiente llegaron dos hombres y en lugar de averiguar cuál era la situación, directamente se fueron a agitar a los usurpadores, instándolos a que vuelvan a ocupar el terreno de la familia Delafuente".

"Esa familia es gente de acá y yo mismo fui a la primaria con algunos de los hermanos. Cuando los agitadores fueron detenidos por la Policía, me llamó poderosamente la atención que en Buenos Aires, es decir a 2.400 km, a las dos horas ya estuvieran haciendo manifestaciones para que los liberaran. Ahí me di cuenta de que son cosas armadas, orquestadas desde afuera, pero que no las vamos a tolerar", dijo Méndez.

Y agregó: "Si vienen a dar una mano para solucionar los problemas los recibiremos con los brazos abiertos, pero si vienen a generar conflictos aprovechando el malestar de la gente, nuestra actitud será totalmente diferente".

Pedidos sin sentido

Franco Hernández, secretario de Gobierno de Tartagal, se refirió a las movilizaciones y vigilias que algunos grupos realizan desde hace semanas en las puertas de la Municipalidad, y consideró: "Todos quisiéramos saber el porqué. Estos muchachos piden que les demos obras para hacer casas, pero no existen tales proyectos. Esos proyectos suelen venir de Nación o de la Provincia, pero por ahora no hay absolutamente nada".

Hernández precisó que "la Municipalidad no cuenta con recursos para hacer viviendas. Eso es casi una obviedad, porque si ni la Provincia ni la Nación los tienen, mal podemos en Tartagal disponer de fondos que son millonarios".

"El intendente Leavy, en forma permanente, está gestionando alguna obra como cordón cuneta o lo que aparezca, pero en este momento el tema de la obra pública, y como es de conocimiento público, está en su peor momento", agregó el funcionario.

Más adelante. Fernández expresó su esperanza acerca del futuro, y dijo: "Ojalá se reactive pronto y en ese caso yo estimo que se adjudicarán las eventuales obras a empresas que tengan espaldas para aguantar, porque las certificaciones demoran semanas en abonarse. Lo concreto es que en este momento no tenemos ni siquiera esa expectativa laboral ni de inversiones para la gente de Tartagal, y creo que toda la zona y toda la provincia están igual".

Lo extraño de la situación es que muchos dirigentes pertenecen a grupos u organizaciones que son solventadas por la Nación y eso es un punto de lo que más alerta genera en la zona.

¿Tiros por elevación?

“No sabemos cuál es el objetivo de todos estos movimientos, pero la gente del norte no necesita conflictos, necesita soluciones. No sabemos si son tiros por elevación hacia algún político importante o hacia el mismísimo Presidente. Pero si así fuera es de una irresponsabilidad total”, consideró un funcionario de Tartagal que sigue de cerca los movimientos de los agitadores y pidió reserva de su nombre a fin de poder continuar con su trabajo preventivo.