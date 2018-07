Artistas se manifestaron para que los policías no los corran del centro

Artistas, artesanos callejeros y manteros marcharon ayer por las calles del microcentro para pedir que les permitan trabajar en la calle.

Con elementos de percusión, banderas y pancartas que decían "Abajo la contravencional. El arte callejero no es delito", los manifestantes se concentraron, desde las 10 hasta el mediodía, frente a la Legislatura. Luego, recorrieron la calle Mitre hasta la plaza 9 de Julio.

El Código de Contravenciones establece hasta 20 días de arresto para las personas que se instalen en "los atrios de templos, en plazas o paseos públicos sin autorización". La misma sanción, según el artículo 77, es para la venta ilegal.

Ramiro Medina, artista circense callejero, uno de los referentes, pidió que se derogue el Código Contravencional de Salta. "Nos afecta y nos perjudica como artistas", expresó.

El joven sostuvo: "No nos dejan hacer arte en espacios públicos, en semáforos. Los malabaristas no pueden desempeñarse. No podemos hacer nada porque sino la Policía nos persigue, nos lleva y nos hace firmar una contravención. Para todo ese procedimiento nos hacen perder varias horas del día. No nos dejan trabajar. Ni hablar del maltrato que sufrimos por parte de la Policía".

El salteño también se refirió a la situación de los manteros. "Sufren una persecución terrible en las peatonales que todos hemos podido observar en los videos que se difundieron en las redes sociales. La Policía acciona violentamente, les quita la mercadería", recalcó.

Durante la protesta y marcha, los artistas realizaron sus intervenciones: desde malabares con pinos, pelotas y telas hasta música y una radio abierta. Artesanos expusieron su producción y manteros también exhibieron su mercadería.

Guadalupe Blasco, artista y animadora infantil, también referente, contó que los trabajadores del arte callejero se organizaron desde hace más de una semana para llevar adelante la marcha. "También somos puesteros, artesanos y estamos acá para reclamar por los derechos democráticos", explicó.

"Todo lo que sea trabajo independiente se está censurando. Estamos reclamando por el derecho a trabajar libremente porque no afectamos a nadie. La Policía no tiene por qué sacarnos. Estamos en democracia. Nosotros no afectamos al sector del comercio porque vendemos el producto que nosotros mismos elaboramos", manifestó Elizabeth Arroyo. La joven contó que son más de 80 las familias que subsisten gracias al arte callejero, y pidió: "No nos quiten el derecho de expresarnos de trabajar, de querer comer, de llevar el alimento a nuestros hogares. No somos delincuentes. Estamos cansados de la persecución y el abuso policial. El arte no es delito".

Manteros

La semana pasada, tras dos días de marchas, los manteros lograron un acuerdo de palabra con la Municipalidad para poder instalarse en el centro después de la 22. Los ambulantes querían seguir con la habilitación que tenían a partir de las 21 pero la comuna quería que ingresen más tarde, a las 23.

Ayer, manteros de la primera cuadra de la peatonal Alberdi se unieron a la protesta. "Cuando la segunda y tercera cuadra se instala a las 22, nosotros lo hacemos a las 23 o 23.30 y no entendemos por qué la Municipalidad y la Policía nos deja de lado, nos hace a menos. Queremos que nos tomen en serio", se quejó Juan Medina, un referente de los vendedores callejeros.

"Necesitamos el pan de cada día para llevarlo a casa y ponerlo en la mesa para nuestros hijos. Queremos vender al mismo horario que la segunda y tercera cuadra de Alberdi", recalcó.

Los manteros aseguraron tener dudas sobre el trato de palabra que les permite vender en las peatonales desde las 22. "En principio nos dijeron que valía hasta mediados de esta semana, no mañana (por hoy)", sostuvo Medina.

Al ser consultado, el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, respondió que el horario se mantiene hacia adelante "siempre y cuando los manteros respeten y mantengan el orden". Además, informó que el balance sobre la aplicación del nuevo horario de las 22 es "positivo" hasta el momento.

Con relación al reclamo de los artistas callejeros, contestó: "No es un tema nuestro. Es de la Policía, puesto que tiene que ver con la aplicación del Código Contravencional".