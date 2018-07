VIDEO: Echaron a un periodista de TyC Sports de una confitería en Rusia

En la grabación se lo ve al periodista siendo invitado a retirarse por el personal de seguridad del local que había elegido para distenderse durante el tiempo libre de sus actividades laborales. Como respuesta a ello, él se excusa con uno de los guardias: “Pero yo no hice nada, ¿por qué me sacás a mí?”, se queja mientras se va del lugar pacíficamente.

El columnista del programa No todo pasa de TyC Sports aclaró lo ocurrido: “Entré al barcito y estuve un toque. Había dos argentinos discutiendo. Me metí a separar y vino un patovica que me invitó a retirarme, como se ve en el video”, contó a Infobae.

“Entré y a los cinco minutos me sacaron. No llegué ni a recorrer el lugar”, lamentó el periodista que por otra parte descartó estar bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. “Alcohol no tomo prácticamente. Y drogas me parece que en Rusia sería imposible. No me drogo en Buenos Aires, menos en Rusia”, sostuvo.

Durante su estadía en el país organizador de la cita mundialista, Flavio Azzaro reveló además que apenas salió en dos o tres ocasiones y ésa fue la primera. Según detalló, el episodio data de alrededor de 15 días atrás.

Lo liquidaron por el corte de pelo

Flavio Azzaro es uno de los periodistas deportivos más criticados de la televisión argentina.En esta oportunidad, Azzaro se convirtió en blanco de las redes sociales pero por su particular corte de pelo. Sucede que el periodista intentó cortarse el pelo el mismo,y el resultado fue nefasto. .Las redes sociales no lo perdonaron y se despacharon con todo.