A partir de hoy comienza un ciclo con temperaturas en ascenso

El frío sigue pero se estima que a partir de hoy las temperaturas máximas repuntarán. Así lo informaron especialistas. "Este jueves comenzará un ciclo con temperaturas en ascenso. El fin de semana va a ser bueno, aunque el próximo lunes empezaría un nuevo descenso de temperatura ya que puede haber una nueva pulsación de aire frío proveniente del sur", informó ayer el meteorólogo Ignacio Nieva a El Tribuno.

Históricamente, julio es el mes en el que las temperaturas mínimas tienen su promedio más bajo.

En los últimos días hubo viento sur o sudeste, pero a partir de hoy cambiará la dirección a este y luego norte. Se estima que la máxima oscilaría entre 20 y 21 grados, mientras que la mínima puede rondar en 1 o 2 grados, según explicó Nieva.

Durante las primeras horas de hoy el cielo estaría parcialmente nublado pero hacia el fin de semana el panorama mejoraría y habría nubosidad leve o cielo despejado. Para mañana se espera una temperatura máxima de 23 a 24 grados y una mínima de entre 2 a 4 grados.

Durante el fin de semana las máximas rondarán entre 24 a 26 grados y las mínimas podrían estar en el orden de 3 a 6 grados.

"Las temperaturas máximas irán en ascenso hacia el fin de semana pero posteriormente habrá un descenso y hasta fin de mes habrá dos o tres ingresos de frentes fríos más. Seguro helará", explicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con sede en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes.

El último día en que la temperatura máxima estuvo por arriba de los 20 grados fue el 2 de julio. Luego comenzó el descenso.

No hubo helada

Lectores de El Tribuno se comunicaron con la redacción para contar que habían observado escarcha en el pasto y capas finas de hielo sobre los autos, por lo que creían que había helado en la madrugada de ayer.

Desde el SMN, con sede en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes, informaron que no heló y que la temperatura mínima registrada ayer fue de 1,3 grados, a las 1.10. En tanto la máxima fue de alrededor de 10 grados y por la tarde se asomaron los rayos del sol. Dijeron: "Con ese nivel de temperatura técnicamente, desde el punto de vista meteorológico, no es helada. Esta ocurre cuando la temperatura mínima del abrigo meteorológico es igual o inferior a cero grado. Ahora, desde el punto de vista micrometeorológico o más bien agronómico, puede ocurrir que en algunos sectores determinados la temperatura a nivel del suelo haya sido inferior a cero grado y entonces se haya formado escarcha blanca en los pastos, en algunos lados"

La humedad es un factor influyente en el proceso. "El aire se pone en contacto con esa superficie fría que está por debajo de cero grado, entonces el vapor de agua en estado gaseoso pasa a sólido y finalmente uno ve la escarcha. La gente comúnmente dice que ha caído una helada pero en realidad no cae nada porque no hay nube, no puede caer", detalló Nieva.

El día más frío del año

Según registros del meteorólogo Ignacio Nieva, el día más frío en lo que va del año fue el 17 de junio pasado, cuando se registró una temperatura mínima de 4,3 grados bajo cero, en la zona del aeropuerto.

Desde que comenzó julio “no hubo un día en que la temperatura mínima haya sido inferior a cero grado”, aseguró.

En tanto, desde el Ministerio de Salud, recomiendan para esta época invernal evitar los cambios bruscos de temperatura, es decir, entrar y salir de ambientes con climas extremos, ya que esto es perjudicial para la salud. Se debe tener en cuenta que la temperatura de la vivienda o de la oficina debe rondar los 22 grados. También se aconseja ventilar periódicamente los ambientes.

Además es importante adecuar la indumentaria: lo más práctico es vestirse en capas para mantenerse seco y caliente.

Es importarte que los bebés y niños pequeños se vistan con una capa adicional de ropa, ya que se encuentran en crecimiento y sus cuerpos no regulan la temperatura igual que los adultos. No obstante, el abuso de prendas demasiado cerradas o ceñidas puede ser perjudicial.