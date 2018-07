Un concejal negó haber violentado a una doctora

El viernes último el concejal Hugo Coronel fue denunciado por la doctora Claudia del Milagro Games, por "lesiones, amenazas y abuso de autoridad". El hecho ocurrió en el marco del fallecimiento de Reina Galarza, madrina del edil. "Fui a pedir explicaciones porque no es la primera vez que los vecinos tienen que auxiliar a alguien, incluso han llegado a salvar vidas. El único contacto físico que tuve con ella fue retener la mano que me puso en el pecho para empujarme", dijo el concejal. Autoridades del instituto médico apuntaron que Coronel violentó a la profesional Games, sin embargo fue desmentido por el propio funcionario municipal.

Minutos antes del mediodía del viernes "las hijas de doña Reina me fueron a avisar que necesitaban ayuda porque se había desmayado. Viven en una humilde casa en El Aserradero, entré a la pieza y la señora estaba sin reacción. Primero tratamos de cargarla rápidamente entre tres pero no pudimos, mientras intentábamos reanimarla. Mande audios a los grupos de Whatsapp de funcionarios municipales, concejales y de la gestión pidiendo por favor que mandaran urgente una ambulancia", expresó Coronel.

El funcionario cerrillano recibió una llamada de la secretaria administrativa de Desarrollo Social -organismo que está al frente del hospital en cuestión- "mientras ella caminaba hasta el hospital me preguntaba qué había pasado y le comenté la situación y solicite urgente una ambulancia". A los pocos minutos volvieron a llamarlo, esta vez desde el instituto médico, "querían saber más detalles de lo sucedido", contó el concejal.

Según las declaraciones del hombre a El Tribuno, ellos nunca pudieron reanimar a la víctima y en el transcurso desde su casa hasta el hospital "el enfermero Armella trató de reanimarla, le dieron oxígeno y le pusieron un aparato que va en los dedos, según su hija mayor, que iba en la ambulancia -sosteniendo una puerta que no se podía cerrar- salieron unos numeritos, eran mínimos pero evidenciaban mucha esperanza". Sin embargo, no pudo ser, doña Reina perdió la vida.

Con la intención de pedir explicaciones fue en busca de la doctora a cargo del caso. "Le pregunte por qué no hicieron la reanimación y no cumplieron con el protocolo de 30 minutos, mientras escuche que alguien -al parecer otra doctora- dijo que no deberían haber llevado ningún muerto a ese hospital. Vuelvo a insistir en mi reclamo y es cuando la doctora Games me pone los dedos en el pecho y me empuja para echarme del lugar, me dijo que no era nadie para decirles cómo trabajar".

En ese momento el edil admitió haber levantado la voz para decirles, en términos generales, que la "atención en materia de salud en Cerrillos está muy mal, dejan abandonadas a las personas. Les dije que fueran a ver a los chicos familiares de la mujer, lloraban sin consuelo mientras ellos se reían ahí adentro".

Las acciones legales

“Con los abogados estamos viendo cómo continuar con todo esto, no para ir en contra de nadie en particular porque no tengo problemas ni con la doctora ni con ningún empleado del lugar, sino para que la triste situación de salubridad que tenemos en Cerrillos mejore”, dijo. Coronel también agregó que lo ocurrido el viernes pasado con su madrina “obedece a una movida política” para desacreditarlo, “no es la primera vez que lo hacen”, añadió. En ese sentido, el edil consideró que es muy triste la situación porque de lo “único que se habló fue del concejal, sin que nadie se acercara para saber si los chicos que se quedaron sin su madre necesitan algo”.

Doña Reina Galarza padecía de una cardiopatia severa y tomaba medicamentos, según señalaron desde el hospital tuvo una “muerte natural a raiz de su enfermedad, y a la hija le dijeron que no hacía falta realizar la autopsia”, contó Hugo Coronel.