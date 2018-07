Yesica, el personaje que suma seguidores en todo el país

Yesica la Insaciable sigue generando sensación a cada paso en su carrera artística. Ahora, se propuso generar “revuelo” en Buenos Aires... y seguramente alcanzará el propósito.

“Mañana me presentaré, por segunda vez, en el programa televisivo Vamos a portarnos bien, que se emite todos los sábados, a partir de las 17, por Crónica TV. Es la oportunidad que esperé siempre, nuevamente estaré ante los ojos del país. La semana pasada pusieron un tema mío en calidad de promoción y al instante empezó a sonar mi teléfono, intentando contratar mis servicios, es increíble lo que cristaliza un reconocido canal de televisión”, comentó José Rivera, quien personifica a Yesica, la Insaciable.

“Esta significará mi sexta gira por Buenos Aires, solo que en esta ocasión tendrá el ingrediente de la televisión. También realizaré diversas actuaciones por distintas bailantas de esa provincia”, agregó el transformista salteño.

Cuando uno menciona el nombre de José Alejandro Rivera, pareciera pasar desapercibido ante los oídos de cualquier persona. Pero si decimos “Mortadela” Rivera, rápidamente sabemos que se trata de un notable personaje salteño, hasta multifacético, que supo ganarse el cariño de sus comprovincianos. Sus primeras apariciones en escena fueron con el boxeo, de manera paralela ocupó los escenarios con su voz romántica. También se relacionó a la locución y animación de eventos.

La monotonía y la tranquilidad escaparon siempre de su vocabulario, más estuvo vinculado a “rápido y furioso”. Hace más de dos décadas inventó el personaje de Jesica, que hoy cuenta con sobrado éxito en el Noa.

“Mi placer era cantar música romántica, en especial de Los Angeles Negros. En la década del 90, actué en varios cabarets de la capital salteña.También hacía humor en mis espectáculos. Un día me puse la peluca y empecé a cantar como mujer, causó tanto impacto en el público, que decidí inventar el personaje de Yesica la Insaciable. Esta es la mía... dije en aquel momento”, acotó Rivera.

“Mi música es pícara no atrevida, hice bailar a muchas generaciones. Este viaje es la frutilla del postre en mi carrera artística. Mi esposa Marina y mis hijos Valeria y Rafael, fueron mis generadores de motivación para pelearle a la vida. Sin ellos nada sería posible. Mi señora y mi hija se encargan de todos los detalles del vestuario, el peinado y el maquillaje. Nada queda librado al azar. Marina es peluquera y me prepara las pelucas”, añadió.

“Quiero agradecer al Gobierno provincial por el constante apoyo que me brindan en mi carrera artística”, enfatizó finalmente el artista salteño.